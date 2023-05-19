PLG季後賽／四強賽程、賽況、紀錄總統整　國王、夢想家G1對決

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▲新北國王、夢想家首輪季後賽賽程表。官方提供

▲富邦勇士、領航猿首輪季後賽賽程表。官方提供

▲P. LEAGUE+ 今日（05/18）公佈22-23 Honda Motorcycle Taiwan年度人氣王的獎項，由富邦勇士林志傑連續3年拿下年度人氣王的頭銜。





21-22賽季F4對上新⽵街⼝攻城獅拿下128分。



-團隊助攻



21-22賽季F4對上新⽵街⼝攻城獅送出34次助攻。



-團隊抄截



21-22賽季F4對上新⽵街⼝攻城獅拿下15次抄截。



-團隊阻攻



21-22賽季F1對上新⽵街⼝攻城獅蓋出7個火鍋。



-團隊籃板



20-21賽季F3對上福爾摩沙台新夢想家抓下62個籃板。





🟨新北國王-



-團隊得分



21-22賽季AG3對上新⽵街⼝攻城獅拿下111分。



-團隊助攻



21-22賽季AG3對上新⽵街⼝攻城獅送出34次助攻。



-團隊抄截



21-22賽季AG2對上新⽵街⼝攻城獅拿下14次抄截。



-團隊阻攻



21-22賽季AG1對上新⽵街⼝攻城獅蓋出9個火鍋。



-團隊籃板



21-22賽季AG2對上新⽵街⼝攻城獅抓下57個籃板。



-團隊得分21-22賽季F4對上新⽵街⼝攻城獅拿下128分。-團隊助攻21-22賽季F4對上新⽵街⼝攻城獅送出34次助攻。-團隊抄截21-22賽季F4對上新⽵街⼝攻城獅拿下15次抄截。-團隊阻攻21-22賽季F1對上新⽵街⼝攻城獅蓋出7個火鍋。-團隊籃板20-21賽季F3對上福爾摩沙台新夢想家抓下62個籃板。🟨新北國王--團隊得分21-22賽季AG3對上新⽵街⼝攻城獅拿下111分。-團隊助攻21-22賽季AG3對上新⽵街⼝攻城獅送出34次助攻。-團隊抄截21-22賽季AG2對上新⽵街⼝攻城獅拿下14次抄截。-團隊阻攻21-22賽季AG1對上新⽵街⼝攻城獅蓋出9個火鍋。-團隊籃板21-22賽季AG2對上新⽵街⼝攻城獅抓下57個籃板。





-團隊得分



20-21賽季P2對上福爾摩沙台新夢想家拿下91分。



-團隊助攻



20-21賽季P5對上福爾摩沙台新夢想家送出22次助攻。



-團隊抄截



20-21賽季P4對上福爾摩沙台新夢想家拿下13次抄截。



-團隊阻攻



20-21賽季P4對上福爾摩沙台新夢想家蓋出5個火鍋。



-團隊籃板



20-21賽季P2對上福爾摩沙台新夢想家抓下53個籃板。





⬛福爾摩沙台新夢想家



-團隊得分



20-21賽季F1對上臺北富邦勇⼠拿下114分。



-團隊助攻



20-21賽季P4對上桃園璞園領航猿送出31次助攻。



-團隊抄截



21-22賽季BG4對上臺北富邦勇⼠拿下13次抄截。



-團隊阻攻



20-21賽季P1對上桃園璞園領航猿蓋出10個火鍋。



-團隊籃板



20-21賽季P1對上桃園璞園領航猿抓下68個籃板。



🟧桃園璞園領航猿--團隊得分20-21賽季P2對上福爾摩沙台新夢想家拿下91分。-團隊助攻20-21賽季P5對上福爾摩沙台新夢想家送出22次助攻。-團隊抄截20-21賽季P4對上福爾摩沙台新夢想家拿下13次抄截。-團隊阻攻20-21賽季P4對上福爾摩沙台新夢想家蓋出5個火鍋。-團隊籃板20-21賽季P2對上福爾摩沙台新夢想家抓下53個籃板。⬛福爾摩沙台新夢想家-團隊得分20-21賽季F1對上臺北富邦勇⼠拿下114分。-團隊助攻20-21賽季P4對上桃園璞園領航猿送出31次助攻。-團隊抄截21-22賽季BG4對上臺北富邦勇⼠拿下13次抄截。-團隊阻攻20-21賽季P1對上桃園璞園領航猿蓋出10個火鍋。-團隊籃板20-21賽季P1對上桃園璞園領航猿抓下68個籃板。





🟦臺北富邦勇⼠-



-團隊得分



21-22賽季F4上半場對上新⽵街⼝攻城獅拿下71分。



-團隊助攻



21-22賽季F1上半場對上新⽵街⼝攻城獅送出21次助攻。



-團隊抄截



21-22賽季F4下半場對上新⽵街⼝攻城獅拿下10次抄截。



-團隊阻攻



21-22賽季F1下半場對上新⽵街⼝攻城獅蓋出4個火鍋。



-團隊籃板



20-21賽季F1下半場對上福爾摩沙台新夢想家抓下33個籃板。





🟨新北國王-



-團隊得分



21-22賽季AG3下半場對上新⽵街⼝攻城獅拿下63分。



-團隊助攻



21-22賽季AG3下半場對上新⽵街⼝攻城獅送出20次助攻。



-團隊抄截



21-22賽季AG4下半場對上新⽵街⼝攻城獅拿下9次抄截。



-團隊阻攻



21-22賽季AG1下半場對上新⽵街⼝攻城獅蓋出5個火鍋。



-團隊籃板



21-22賽季AG2下半場對上新⽵街⼝攻城獅抓下29個籃板。



球隊半場：🟦臺北富邦勇⼠--團隊得分21-22賽季F4上半場對上新⽵街⼝攻城獅拿下71分。-團隊助攻21-22賽季F1上半場對上新⽵街⼝攻城獅送出21次助攻。-團隊抄截21-22賽季F4下半場對上新⽵街⼝攻城獅拿下10次抄截。-團隊阻攻21-22賽季F1下半場對上新⽵街⼝攻城獅蓋出4個火鍋。-團隊籃板20-21賽季F1下半場對上福爾摩沙台新夢想家抓下33個籃板。🟨新北國王--團隊得分21-22賽季AG3下半場對上新⽵街⼝攻城獅拿下63分。-團隊助攻21-22賽季AG3下半場對上新⽵街⼝攻城獅送出20次助攻。-團隊抄截21-22賽季AG4下半場對上新⽵街⼝攻城獅拿下9次抄截。-團隊阻攻21-22賽季AG1下半場對上新⽵街⼝攻城獅蓋出5個火鍋。-團隊籃板21-22賽季AG2下半場對上新⽵街⼝攻城獅抓下29個籃板。





-團隊得分



20-21賽季P4下半場對上福爾摩沙台新夢想家拿下50分。



-團隊助攻



20-21賽季P2下半場對上福爾摩沙台新夢想家送出12次助攻。



-團隊抄截



20-21賽季P4下半場對上福爾摩沙台新夢想家拿下8次抄截。



-團隊阻攻



20-21賽季P4上半場對上福爾摩沙台新夢想家蓋出4個火鍋。



-團隊籃板



20-21賽季P2下半場對上福爾摩沙台新夢想家抓下29個籃板。





⬛福爾摩沙台新夢想家



-團隊得分



20-21賽季F1上半場對上臺北富邦勇⼠拿下58分。



-團隊助攻



20-21賽季P4上半場對上桃園璞園領航猿送出18次助攻。



-團隊抄截



21-22賽季BG3上半場對上臺北富邦勇⼠拿下8次抄截。



-團隊阻攻



20-21賽季P1上半場對上桃園璞園領航猿蓋出8個火鍋。



-團隊籃板



20-21賽季P1上半場對上桃園璞園領航猿抓下35個籃板。



🟧桃園璞園領航猿--團隊得分20-21賽季P4下半場對上福爾摩沙台新夢想家拿下50分。-團隊助攻20-21賽季P2下半場對上福爾摩沙台新夢想家送出12次助攻。-團隊抄截20-21賽季P4下半場對上福爾摩沙台新夢想家拿下8次抄截。-團隊阻攻20-21賽季P4上半場對上福爾摩沙台新夢想家蓋出4個火鍋。-團隊籃板20-21賽季P2下半場對上福爾摩沙台新夢想家抓下29個籃板。⬛福爾摩沙台新夢想家-團隊得分20-21賽季F1上半場對上臺北富邦勇⼠拿下58分。-團隊助攻20-21賽季P4上半場對上桃園璞園領航猿送出18次助攻。-團隊抄截21-22賽季BG3上半場對上臺北富邦勇⼠拿下8次抄截。-團隊阻攻20-21賽季P1上半場對上桃園璞園領航猿蓋出8個火鍋。-團隊籃板20-21賽季P1上半場對上桃園璞園領航猿抓下35個籃板。

球隊單節：



臺北富邦勇⼠-



-團隊得分



21-22賽季F5第2節對上新⽵街⼝攻城獅拿下37分。



-團隊助攻



21-22賽季F4第1節對上新⽵街⼝攻城獅送出12次助攻。



-團隊抄截



21-22賽季F4第4節對上新⽵街⼝攻城獅拿下6次抄截。



-團隊阻攻



21-22賽季F2第2節對上新⽵街⼝攻城獅蓋出3個火鍋。



-團隊籃板



21-22賽季BG1第3節對上福爾摩沙台新夢想家抓下20個籃板。





🟨新北國王-



-團隊得分



21-22賽季AG3第3節對上新⽵街⼝攻城獅拿下37分。



-團隊助攻



21-22賽季AG3第3節對上新⽵街⼝攻城獅送出12次助攻。



-團隊抄截



21-22賽季AG4第3節對上新⽵街⼝攻城獅拿下7次抄截。



-團隊阻攻



21-22賽季AG1第3節對上新⽵街⼝攻城獅蓋出4個火鍋。



-團隊籃板



21-22賽季AG1第1節對上新⽵街⼝攻城獅抓下18個籃板。



臺北富邦勇⼠--團隊得分21-22賽季F5第2節對上新⽵街⼝攻城獅拿下37分。-團隊助攻21-22賽季F4第1節對上新⽵街⼝攻城獅送出12次助攻。-團隊抄截21-22賽季F4第4節對上新⽵街⼝攻城獅拿下6次抄截。-團隊阻攻21-22賽季F2第2節對上新⽵街⼝攻城獅蓋出3個火鍋。-團隊籃板21-22賽季BG1第3節對上福爾摩沙台新夢想家抓下20個籃板。🟨新北國王--團隊得分21-22賽季AG3第3節對上新⽵街⼝攻城獅拿下37分。-團隊助攻21-22賽季AG3第3節對上新⽵街⼝攻城獅送出12次助攻。-團隊抄截21-22賽季AG4第3節對上新⽵街⼝攻城獅拿下7次抄截。-團隊阻攻21-22賽季AG1第3節對上新⽵街⼝攻城獅蓋出4個火鍋。-團隊籃板21-22賽季AG1第1節對上新⽵街⼝攻城獅抓下18個籃板。





-團隊得分



20-21賽季P5第4節對上福爾摩沙台新夢想家拿下31分。



-團隊助攻



20-21賽季P1第4節對上福爾摩沙台新夢想家送出8次助攻。



-團隊抄截



20-21賽季P3第1節對上福爾摩沙台新夢想家拿下5次抄截。



-團隊阻攻



20-21賽季P4第2節對上福爾摩沙台新夢想家蓋出4個火鍋。



-團隊籃板



20-21賽季P5第2節對上福爾摩沙台新夢想家抓下15個籃板。





⬛福爾摩沙台新夢想家



-團隊得分



20-21賽季P1第4節對上桃園璞園領航猿拿下35分。



-團隊助攻



20-21賽季P4第1節對上桃園璞園領航猿送出12次助攻。



-團隊抄截



21-22賽季BG3第1節對上臺北富邦勇⼠拿下7次抄截。



-團隊阻攻



20-21賽季P1第2節對上桃園璞園領航猿蓋出5個火鍋。



-團隊籃板



20-21賽季P3第3節對上桃園璞園領航猿抓下23個籃板。



🟧桃園璞園領航猿--團隊得分20-21賽季P5第4節對上福爾摩沙台新夢想家拿下31分。-團隊助攻20-21賽季P1第4節對上福爾摩沙台新夢想家送出8次助攻。-團隊抄截20-21賽季P3第1節對上福爾摩沙台新夢想家拿下5次抄截。-團隊阻攻20-21賽季P4第2節對上福爾摩沙台新夢想家蓋出4個火鍋。-團隊籃板20-21賽季P5第2節對上福爾摩沙台新夢想家抓下15個籃板。⬛福爾摩沙台新夢想家-團隊得分20-21賽季P1第4節對上桃園璞園領航猿拿下35分。-團隊助攻20-21賽季P4第1節對上桃園璞園領航猿送出12次助攻。-團隊抄截21-22賽季BG3第1節對上臺北富邦勇⼠拿下7次抄截。-團隊阻攻20-21賽季P1第2節對上桃園璞園領航猿蓋出5個火鍋。-團隊籃板20-21賽季P3第3節對上桃園璞園領航猿抓下23個籃板。

各隊球員紀錄保持⼈：



🟦臺北富邦勇⼠-



-得分



21-22賽季F5對上新⽵街⼝攻城獅，辛特⼒拿下43分。



-助攻



20-21賽季F3對上福爾摩沙台新夢想家，辛特⼒送出12次助攻。



-抄截



21-22賽季F1對上新⽵街⼝攻城獅，蔡⽂誠拿下4次抄截。（多⼈



達成4次）



-阻攻



21-22賽季F1對上新⽵街⼝攻城獅，曾⽂鼎蓋出4個火鍋。



-籃板



21-22賽季F2對上新⽵街⼝攻城獅，辛特⼒抓下18個籃板。





🟨新北國王-



-得分



21-22賽季AG3對上新⽵街⼝攻城獅，湯瑪⼠拿下34分。



-助攻



21-22賽季AG3對上新⽵街⼝攻城獅，楊敬敏送出12次助攻。



-抄截



21-22賽季AG2對上新⽵街⼝攻城獅，李愷諺拿下5次抄截。



-阻攻



21-22賽季AG1對上新⽵街⼝攻城獅，戴維斯蓋出8個火鍋。



-籃板



21-22賽季AG2對上新⽵街⼝攻城獅，湯瑪⼠抓下27個籃板。



🟦臺北富邦勇⼠--得分21-22賽季F5對上新⽵街⼝攻城獅，辛特⼒拿下43分。-助攻20-21賽季F3對上福爾摩沙台新夢想家，辛特⼒送出12次助攻。-抄截21-22賽季F1對上新⽵街⼝攻城獅，蔡⽂誠拿下4次抄截。（多⼈達成4次）-阻攻21-22賽季F1對上新⽵街⼝攻城獅，曾⽂鼎蓋出4個火鍋。-籃板21-22賽季F2對上新⽵街⼝攻城獅，辛特⼒抓下18個籃板。🟨新北國王--得分21-22賽季AG3對上新⽵街⼝攻城獅，湯瑪⼠拿下34分。-助攻21-22賽季AG3對上新⽵街⼝攻城獅，楊敬敏送出12次助攻。-抄截21-22賽季AG2對上新⽵街⼝攻城獅，李愷諺拿下5次抄截。-阻攻21-22賽季AG1對上新⽵街⼝攻城獅，戴維斯蓋出8個火鍋。-籃板21-22賽季AG2對上新⽵街⼝攻城獅，湯瑪⼠抓下27個籃板。





-得分



20-21賽季P4對上福爾摩沙台新夢想家，喬登拿下26分。



-助攻



20-21賽季P5對上福爾摩沙台新夢想家，林耀宗送出9次助攻。



-抄截



20-21賽季P1對上福爾摩沙台新夢想家，施晉堯拿下6次抄截。



-阻攻



20-21賽季P2對上福爾摩沙台新夢想家，戴維斯蓋出3個火鍋。



-籃板



20-21賽季P2對上福爾摩沙台新夢想家，戴維斯抓下16個籃板。





⬛福爾摩沙台新夢想家



-得分



20-21賽季F1對上臺北富邦勇⼠，希克斯拿下42分。



-助攻



21-22賽季BG4對上臺北富邦勇⼠，林俊吉送出9次助攻。



-抄截



20-21賽季P4對上桃園璞園領航猿，杰倫拿下5次抄截。



-阻攻



20-21賽季P1對上桃園璞園領航猿，李德威蓋出6個火鍋。



-籃板



21-22賽季BG2對上臺北富邦勇⼠，吉爾⾙克抓下21個籃板。



🟧桃園璞園領航猿--得分20-21賽季P4對上福爾摩沙台新夢想家，喬登拿下26分。-助攻20-21賽季P5對上福爾摩沙台新夢想家，林耀宗送出9次助攻。-抄截20-21賽季P1對上福爾摩沙台新夢想家，施晉堯拿下6次抄截。-阻攻20-21賽季P2對上福爾摩沙台新夢想家，戴維斯蓋出3個火鍋。-籃板20-21賽季P2對上福爾摩沙台新夢想家，戴維斯抓下16個籃板。⬛福爾摩沙台新夢想家-得分20-21賽季F1對上臺北富邦勇⼠，希克斯拿下42分。-助攻21-22賽季BG4對上臺北富邦勇⼠，林俊吉送出9次助攻。-抄截20-21賽季P4對上桃園璞園領航猿，杰倫拿下5次抄截。-阻攻20-21賽季P1對上桃園璞園領航猿，李德威蓋出6個火鍋。-籃板21-22賽季BG2對上臺北富邦勇⼠，吉爾⾙克抓下21個籃板。

季後賽單節紀錄：



球隊 -



單節最⾼分紀錄-



🟨新北國王球隊單節最高得分（⽬前紀錄為37分，於21-22賽季AG3第1節達成，對⼿為新⽵街⼝攻城獅。）



🟦臺北富邦勇士單節最高得分（⽬前紀錄為37分，於21-22賽季F5第2節達成，對⼿為新⽵街⼝攻城獅。）





單節最低分紀錄-



🟧桃園璞園領航猿球隊單節最低得分 （目前紀錄為7分，於20-21賽季 P4第1節達成，對⼿為福爾摩沙台新夢想家）





球員 -單節得分最高紀錄-



⬛福爾摩沙台新夢想家希克斯20-21賽季P4第3節，單節20分，對⼿為桃園璞園領航猿。





半場紀錄：球隊



半場最高得分-



🟦臺北富邦勇⼠21-22賽季F4上半場，半場71分，對⼿為新竹攻城獅。



半場最低得分-



🟧桃園璞園領航猿20-21賽季P4上半場，半場24分，對⼿為福爾摩沙台新夢想家。



半場最多三分命中-



🟦臺北富邦勇⼠20-21賽季F3上半場，半場13顆，對⼿為新竹街⼝攻城獅。



球隊 -單節最⾼分紀錄-🟨新北國王球隊單節最高得分（⽬前紀錄為37分，於21-22賽季AG3第1節達成，對⼿為新⽵街⼝攻城獅。）🟦臺北富邦勇士單節最高得分（⽬前紀錄為37分，於21-22賽季F5第2節達成，對⼿為新⽵街⼝攻城獅。）🟧桃園璞園領航猿球隊單節最低得分 （目前紀錄為7分，於20-21賽季 P4第1節達成，對⼿為福爾摩沙台新夢想家）⬛福爾摩沙台新夢想家希克斯20-21賽季P4第3節，單節20分，對⼿為桃園璞園領航猿。🟦臺北富邦勇⼠21-22賽季F4上半場，半場71分，對⼿為新竹攻城獅。🟧桃園璞園領航猿20-21賽季P4上半場，半場24分，對⼿為福爾摩沙台新夢想家。🟦臺北富邦勇⼠20-21賽季F3上半場，半場13顆，對⼿為新竹街⼝攻城獅。





半場最高得分-



⬛福爾摩沙台新夢想家杰倫20-21賽季P5上半場達成26分。



單場紀錄：本土球員最高得分-



🟨新北國王楊敬敏21-22賽季AG4對上新竹攻城獅砍下32分。





外籍球員最高得分-



🟦臺北富邦勇士辛特力於21-22賽季F5對上新竹攻城獅砍下43分。



球員 -⬛福爾摩沙台新夢想家杰倫20-21賽季P5上半場達成26分。🟨新北國王楊敬敏21-22賽季AG4對上新竹攻城獅砍下32分。🟦臺北富邦勇士辛特力於21-22賽季F5對上新竹攻城獅砍下43分。