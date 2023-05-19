PLG季後賽／四強賽程、賽況、紀錄總統整　國王、夢想家G1對決

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🟡季後賽四強賽(採五戰三勝制)
🟥(1)新北國王0：0台新夢想家(4)
G1：5/19 (五) PM 19:00 國王主場 (新莊體育場)
G2：5/21 (日) PM 17:00 國王主場 (新莊體育場)
G3：5/25 (四) PM 19:00 夢想家主場(洲際迷你蛋)
G4：5/27 (六) PM 17:00 夢想家主場(洲際迷你蛋)🔒如有需要
G5：5/30 (一) PM 19:00 國王主場 (新莊體育場)🔒如有需要
🟦(2)富邦勇士0：0桃園領航猿(3)
G1：5/20 (六) PM 17:00 勇士主場 (台北和平館)
G2：5/22 (一) PM 19:00 勇士主場 (台北和平館)
G3：5/26 (五) PM 19:00 領航猿主場(桃園巨蛋)
G4：5/28 (日) PM 17:00 領航猿主場(桃園巨蛋) 🔒如有需要
G5：5/31 (三) PM 19:00 勇士主場 (台北和平館)🔒如有需要
🏆年度數據獎項得主：
年度得分王 - 辛特力（臺北富邦勇士）
年度籃板王 - 牧倫斯（新北國王）
年度助攻王 - 林書豪（高雄鋼鐵人）
年度抄裁王 - 曼尼高（新北國王）
年度阻攻王 - 吉爾貝克（福爾摩沙台新夢想家）
年度人氣王 - 林志傑（臺北富邦勇士）
季後賽數據記錄：(球隊單場)
🟦臺北富邦勇⼠
-團隊得分
21-22賽季F4對上新⽵街⼝攻城獅拿下128分。
-團隊助攻
21-22賽季F4對上新⽵街⼝攻城獅送出34次助攻。
-團隊抄截
21-22賽季F4對上新⽵街⼝攻城獅拿下15次抄截。
-團隊阻攻
21-22賽季F1對上新⽵街⼝攻城獅蓋出7個火鍋。
-團隊籃板
20-21賽季F3對上福爾摩沙台新夢想家抓下62個籃板。
🟨新北國王-
-團隊得分
21-22賽季AG3對上新⽵街⼝攻城獅拿下111分。
-團隊助攻
21-22賽季AG3對上新⽵街⼝攻城獅送出34次助攻。
-團隊抄截
21-22賽季AG2對上新⽵街⼝攻城獅拿下14次抄截。
-團隊阻攻
21-22賽季AG1對上新⽵街⼝攻城獅蓋出9個火鍋。
-團隊籃板
21-22賽季AG2對上新⽵街⼝攻城獅抓下57個籃板。
21-22賽季F4對上新⽵街⼝攻城獅拿下128分。
-團隊助攻
21-22賽季F4對上新⽵街⼝攻城獅送出34次助攻。
-團隊抄截
21-22賽季F4對上新⽵街⼝攻城獅拿下15次抄截。
-團隊阻攻
21-22賽季F1對上新⽵街⼝攻城獅蓋出7個火鍋。
-團隊籃板
20-21賽季F3對上福爾摩沙台新夢想家抓下62個籃板。
🟨新北國王-
-團隊得分
21-22賽季AG3對上新⽵街⼝攻城獅拿下111分。
-團隊助攻
21-22賽季AG3對上新⽵街⼝攻城獅送出34次助攻。
-團隊抄截
21-22賽季AG2對上新⽵街⼝攻城獅拿下14次抄截。
-團隊阻攻
21-22賽季AG1對上新⽵街⼝攻城獅蓋出9個火鍋。
-團隊籃板
21-22賽季AG2對上新⽵街⼝攻城獅抓下57個籃板。
🟧桃園璞園領航猿-
-團隊得分
20-21賽季P2對上福爾摩沙台新夢想家拿下91分。
-團隊助攻
20-21賽季P5對上福爾摩沙台新夢想家送出22次助攻。
-團隊抄截
20-21賽季P4對上福爾摩沙台新夢想家拿下13次抄截。
-團隊阻攻
20-21賽季P4對上福爾摩沙台新夢想家蓋出5個火鍋。
-團隊籃板
20-21賽季P2對上福爾摩沙台新夢想家抓下53個籃板。
⬛福爾摩沙台新夢想家
-團隊得分
20-21賽季F1對上臺北富邦勇⼠拿下114分。
-團隊助攻
20-21賽季P4對上桃園璞園領航猿送出31次助攻。
-團隊抄截
21-22賽季BG4對上臺北富邦勇⼠拿下13次抄截。
-團隊阻攻
20-21賽季P1對上桃園璞園領航猿蓋出10個火鍋。
-團隊籃板
20-21賽季P1對上桃園璞園領航猿抓下68個籃板。
-團隊得分
20-21賽季P2對上福爾摩沙台新夢想家拿下91分。
-團隊助攻
20-21賽季P5對上福爾摩沙台新夢想家送出22次助攻。
-團隊抄截
20-21賽季P4對上福爾摩沙台新夢想家拿下13次抄截。
-團隊阻攻
20-21賽季P4對上福爾摩沙台新夢想家蓋出5個火鍋。
-團隊籃板
20-21賽季P2對上福爾摩沙台新夢想家抓下53個籃板。
⬛福爾摩沙台新夢想家
-團隊得分
20-21賽季F1對上臺北富邦勇⼠拿下114分。
-團隊助攻
20-21賽季P4對上桃園璞園領航猿送出31次助攻。
-團隊抄截
21-22賽季BG4對上臺北富邦勇⼠拿下13次抄截。
-團隊阻攻
20-21賽季P1對上桃園璞園領航猿蓋出10個火鍋。
-團隊籃板
20-21賽季P1對上桃園璞園領航猿抓下68個籃板。
球隊半場：
🟦臺北富邦勇⼠-
-團隊得分
21-22賽季F4上半場對上新⽵街⼝攻城獅拿下71分。
-團隊助攻
21-22賽季F1上半場對上新⽵街⼝攻城獅送出21次助攻。
-團隊抄截
21-22賽季F4下半場對上新⽵街⼝攻城獅拿下10次抄截。
-團隊阻攻
21-22賽季F1下半場對上新⽵街⼝攻城獅蓋出4個火鍋。
-團隊籃板
20-21賽季F1下半場對上福爾摩沙台新夢想家抓下33個籃板。
🟨新北國王-
-團隊得分
21-22賽季AG3下半場對上新⽵街⼝攻城獅拿下63分。
-團隊助攻
21-22賽季AG3下半場對上新⽵街⼝攻城獅送出20次助攻。
-團隊抄截
21-22賽季AG4下半場對上新⽵街⼝攻城獅拿下9次抄截。
-團隊阻攻
21-22賽季AG1下半場對上新⽵街⼝攻城獅蓋出5個火鍋。
-團隊籃板
21-22賽季AG2下半場對上新⽵街⼝攻城獅抓下29個籃板。
🟦臺北富邦勇⼠-
-團隊得分
21-22賽季F4上半場對上新⽵街⼝攻城獅拿下71分。
-團隊助攻
21-22賽季F1上半場對上新⽵街⼝攻城獅送出21次助攻。
-團隊抄截
21-22賽季F4下半場對上新⽵街⼝攻城獅拿下10次抄截。
-團隊阻攻
21-22賽季F1下半場對上新⽵街⼝攻城獅蓋出4個火鍋。
-團隊籃板
20-21賽季F1下半場對上福爾摩沙台新夢想家抓下33個籃板。
🟨新北國王-
-團隊得分
21-22賽季AG3下半場對上新⽵街⼝攻城獅拿下63分。
-團隊助攻
21-22賽季AG3下半場對上新⽵街⼝攻城獅送出20次助攻。
-團隊抄截
21-22賽季AG4下半場對上新⽵街⼝攻城獅拿下9次抄截。
-團隊阻攻
21-22賽季AG1下半場對上新⽵街⼝攻城獅蓋出5個火鍋。
-團隊籃板
21-22賽季AG2下半場對上新⽵街⼝攻城獅抓下29個籃板。
🟧桃園璞園領航猿-
-團隊得分
20-21賽季P4下半場對上福爾摩沙台新夢想家拿下50分。
-團隊助攻
20-21賽季P2下半場對上福爾摩沙台新夢想家送出12次助攻。
-團隊抄截
20-21賽季P4下半場對上福爾摩沙台新夢想家拿下8次抄截。
-團隊阻攻
20-21賽季P4上半場對上福爾摩沙台新夢想家蓋出4個火鍋。
-團隊籃板
20-21賽季P2下半場對上福爾摩沙台新夢想家抓下29個籃板。
⬛福爾摩沙台新夢想家
-團隊得分
20-21賽季F1上半場對上臺北富邦勇⼠拿下58分。
-團隊助攻
20-21賽季P4上半場對上桃園璞園領航猿送出18次助攻。
-團隊抄截
21-22賽季BG3上半場對上臺北富邦勇⼠拿下8次抄截。
-團隊阻攻
20-21賽季P1上半場對上桃園璞園領航猿蓋出8個火鍋。
-團隊籃板
20-21賽季P1上半場對上桃園璞園領航猿抓下35個籃板。
-團隊得分
20-21賽季P4下半場對上福爾摩沙台新夢想家拿下50分。
-團隊助攻
20-21賽季P2下半場對上福爾摩沙台新夢想家送出12次助攻。
-團隊抄截
20-21賽季P4下半場對上福爾摩沙台新夢想家拿下8次抄截。
-團隊阻攻
20-21賽季P4上半場對上福爾摩沙台新夢想家蓋出4個火鍋。
-團隊籃板
20-21賽季P2下半場對上福爾摩沙台新夢想家抓下29個籃板。
⬛福爾摩沙台新夢想家
-團隊得分
20-21賽季F1上半場對上臺北富邦勇⼠拿下58分。
-團隊助攻
20-21賽季P4上半場對上桃園璞園領航猿送出18次助攻。
-團隊抄截
21-22賽季BG3上半場對上臺北富邦勇⼠拿下8次抄截。
-團隊阻攻
20-21賽季P1上半場對上桃園璞園領航猿蓋出8個火鍋。
-團隊籃板
20-21賽季P1上半場對上桃園璞園領航猿抓下35個籃板。
🟦球隊單節：
臺北富邦勇⼠-
-團隊得分
21-22賽季F5第2節對上新⽵街⼝攻城獅拿下37分。
-團隊助攻
21-22賽季F4第1節對上新⽵街⼝攻城獅送出12次助攻。
-團隊抄截
21-22賽季F4第4節對上新⽵街⼝攻城獅拿下6次抄截。
-團隊阻攻
21-22賽季F2第2節對上新⽵街⼝攻城獅蓋出3個火鍋。
-團隊籃板
21-22賽季BG1第3節對上福爾摩沙台新夢想家抓下20個籃板。
🟨新北國王-
-團隊得分
21-22賽季AG3第3節對上新⽵街⼝攻城獅拿下37分。
-團隊助攻
21-22賽季AG3第3節對上新⽵街⼝攻城獅送出12次助攻。
-團隊抄截
21-22賽季AG4第3節對上新⽵街⼝攻城獅拿下7次抄截。
-團隊阻攻
21-22賽季AG1第3節對上新⽵街⼝攻城獅蓋出4個火鍋。
-團隊籃板
21-22賽季AG1第1節對上新⽵街⼝攻城獅抓下18個籃板。
臺北富邦勇⼠-
-團隊得分
21-22賽季F5第2節對上新⽵街⼝攻城獅拿下37分。
-團隊助攻
21-22賽季F4第1節對上新⽵街⼝攻城獅送出12次助攻。
-團隊抄截
21-22賽季F4第4節對上新⽵街⼝攻城獅拿下6次抄截。
-團隊阻攻
21-22賽季F2第2節對上新⽵街⼝攻城獅蓋出3個火鍋。
-團隊籃板
21-22賽季BG1第3節對上福爾摩沙台新夢想家抓下20個籃板。
🟨新北國王-
-團隊得分
21-22賽季AG3第3節對上新⽵街⼝攻城獅拿下37分。
-團隊助攻
21-22賽季AG3第3節對上新⽵街⼝攻城獅送出12次助攻。
-團隊抄截
21-22賽季AG4第3節對上新⽵街⼝攻城獅拿下7次抄截。
-團隊阻攻
21-22賽季AG1第3節對上新⽵街⼝攻城獅蓋出4個火鍋。
-團隊籃板
21-22賽季AG1第1節對上新⽵街⼝攻城獅抓下18個籃板。
🟧桃園璞園領航猿-
-團隊得分
20-21賽季P5第4節對上福爾摩沙台新夢想家拿下31分。
-團隊助攻
20-21賽季P1第4節對上福爾摩沙台新夢想家送出8次助攻。
-團隊抄截
20-21賽季P3第1節對上福爾摩沙台新夢想家拿下5次抄截。
-團隊阻攻
20-21賽季P4第2節對上福爾摩沙台新夢想家蓋出4個火鍋。
-團隊籃板
20-21賽季P5第2節對上福爾摩沙台新夢想家抓下15個籃板。
⬛福爾摩沙台新夢想家
-團隊得分
20-21賽季P1第4節對上桃園璞園領航猿拿下35分。
-團隊助攻
20-21賽季P4第1節對上桃園璞園領航猿送出12次助攻。
-團隊抄截
21-22賽季BG3第1節對上臺北富邦勇⼠拿下7次抄截。
-團隊阻攻
20-21賽季P1第2節對上桃園璞園領航猿蓋出5個火鍋。
-團隊籃板
20-21賽季P3第3節對上桃園璞園領航猿抓下23個籃板。
-團隊得分
20-21賽季P5第4節對上福爾摩沙台新夢想家拿下31分。
-團隊助攻
20-21賽季P1第4節對上福爾摩沙台新夢想家送出8次助攻。
-團隊抄截
20-21賽季P3第1節對上福爾摩沙台新夢想家拿下5次抄截。
-團隊阻攻
20-21賽季P4第2節對上福爾摩沙台新夢想家蓋出4個火鍋。
-團隊籃板
20-21賽季P5第2節對上福爾摩沙台新夢想家抓下15個籃板。
⬛福爾摩沙台新夢想家
-團隊得分
20-21賽季P1第4節對上桃園璞園領航猿拿下35分。
-團隊助攻
20-21賽季P4第1節對上桃園璞園領航猿送出12次助攻。
-團隊抄截
21-22賽季BG3第1節對上臺北富邦勇⼠拿下7次抄截。
-團隊阻攻
20-21賽季P1第2節對上桃園璞園領航猿蓋出5個火鍋。
-團隊籃板
20-21賽季P3第3節對上桃園璞園領航猿抓下23個籃板。
各隊球員紀錄保持⼈：
🟦臺北富邦勇⼠-
-得分
21-22賽季F5對上新⽵街⼝攻城獅，辛特⼒拿下43分。
-助攻
20-21賽季F3對上福爾摩沙台新夢想家，辛特⼒送出12次助攻。
-抄截
21-22賽季F1對上新⽵街⼝攻城獅，蔡⽂誠拿下4次抄截。（多⼈
達成4次）
-阻攻
21-22賽季F1對上新⽵街⼝攻城獅，曾⽂鼎蓋出4個火鍋。
-籃板
21-22賽季F2對上新⽵街⼝攻城獅，辛特⼒抓下18個籃板。
🟨新北國王-
-得分
21-22賽季AG3對上新⽵街⼝攻城獅，湯瑪⼠拿下34分。
-助攻
21-22賽季AG3對上新⽵街⼝攻城獅，楊敬敏送出12次助攻。
-抄截
21-22賽季AG2對上新⽵街⼝攻城獅，李愷諺拿下5次抄截。
-阻攻
21-22賽季AG1對上新⽵街⼝攻城獅，戴維斯蓋出8個火鍋。
-籃板
21-22賽季AG2對上新⽵街⼝攻城獅，湯瑪⼠抓下27個籃板。
🟦臺北富邦勇⼠-
-得分
21-22賽季F5對上新⽵街⼝攻城獅，辛特⼒拿下43分。
-助攻
20-21賽季F3對上福爾摩沙台新夢想家，辛特⼒送出12次助攻。
-抄截
21-22賽季F1對上新⽵街⼝攻城獅，蔡⽂誠拿下4次抄截。（多⼈
達成4次）
-阻攻
21-22賽季F1對上新⽵街⼝攻城獅，曾⽂鼎蓋出4個火鍋。
-籃板
21-22賽季F2對上新⽵街⼝攻城獅，辛特⼒抓下18個籃板。
🟨新北國王-
-得分
21-22賽季AG3對上新⽵街⼝攻城獅，湯瑪⼠拿下34分。
-助攻
21-22賽季AG3對上新⽵街⼝攻城獅，楊敬敏送出12次助攻。
-抄截
21-22賽季AG2對上新⽵街⼝攻城獅，李愷諺拿下5次抄截。
-阻攻
21-22賽季AG1對上新⽵街⼝攻城獅，戴維斯蓋出8個火鍋。
-籃板
21-22賽季AG2對上新⽵街⼝攻城獅，湯瑪⼠抓下27個籃板。
🟧桃園璞園領航猿-
-得分
20-21賽季P4對上福爾摩沙台新夢想家，喬登拿下26分。
-助攻
20-21賽季P5對上福爾摩沙台新夢想家，林耀宗送出9次助攻。
-抄截
20-21賽季P1對上福爾摩沙台新夢想家，施晉堯拿下6次抄截。
-阻攻
20-21賽季P2對上福爾摩沙台新夢想家，戴維斯蓋出3個火鍋。
-籃板
20-21賽季P2對上福爾摩沙台新夢想家，戴維斯抓下16個籃板。
⬛福爾摩沙台新夢想家
-得分
20-21賽季F1對上臺北富邦勇⼠，希克斯拿下42分。
-助攻
21-22賽季BG4對上臺北富邦勇⼠，林俊吉送出9次助攻。
-抄截
20-21賽季P4對上桃園璞園領航猿，杰倫拿下5次抄截。
-阻攻
20-21賽季P1對上桃園璞園領航猿，李德威蓋出6個火鍋。
-籃板
21-22賽季BG2對上臺北富邦勇⼠，吉爾⾙克抓下21個籃板。
-得分
20-21賽季P4對上福爾摩沙台新夢想家，喬登拿下26分。
-助攻
20-21賽季P5對上福爾摩沙台新夢想家，林耀宗送出9次助攻。
-抄截
20-21賽季P1對上福爾摩沙台新夢想家，施晉堯拿下6次抄截。
-阻攻
20-21賽季P2對上福爾摩沙台新夢想家，戴維斯蓋出3個火鍋。
-籃板
20-21賽季P2對上福爾摩沙台新夢想家，戴維斯抓下16個籃板。
⬛福爾摩沙台新夢想家
-得分
20-21賽季F1對上臺北富邦勇⼠，希克斯拿下42分。
-助攻
21-22賽季BG4對上臺北富邦勇⼠，林俊吉送出9次助攻。
-抄截
20-21賽季P4對上桃園璞園領航猿，杰倫拿下5次抄截。
-阻攻
20-21賽季P1對上桃園璞園領航猿，李德威蓋出6個火鍋。
-籃板
21-22賽季BG2對上臺北富邦勇⼠，吉爾⾙克抓下21個籃板。
季後賽單節紀錄：
球隊 -
單節最⾼分紀錄-
🟨新北國王球隊單節最高得分（⽬前紀錄為37分，於21-22賽季AG3第1節達成，對⼿為新⽵街⼝攻城獅。）
🟦臺北富邦勇士單節最高得分（⽬前紀錄為37分，於21-22賽季F5第2節達成，對⼿為新⽵街⼝攻城獅。）
單節最低分紀錄-
🟧桃園璞園領航猿球隊單節最低得分 （目前紀錄為7分，於20-21賽季 P4第1節達成，對⼿為福爾摩沙台新夢想家）
球員 -單節得分最高紀錄-
⬛福爾摩沙台新夢想家希克斯20-21賽季P4第3節，單節20分，對⼿為桃園璞園領航猿。
半場紀錄：球隊
半場最高得分-
🟦臺北富邦勇⼠21-22賽季F4上半場，半場71分，對⼿為新竹攻城獅。
半場最低得分-
🟧桃園璞園領航猿20-21賽季P4上半場，半場24分，對⼿為福爾摩沙台新夢想家。
半場最多三分命中-
🟦臺北富邦勇⼠20-21賽季F3上半場，半場13顆，對⼿為新竹街⼝攻城獅。
球隊 -
單節最⾼分紀錄-
🟨新北國王球隊單節最高得分（⽬前紀錄為37分，於21-22賽季AG3第1節達成，對⼿為新⽵街⼝攻城獅。）
🟦臺北富邦勇士單節最高得分（⽬前紀錄為37分，於21-22賽季F5第2節達成，對⼿為新⽵街⼝攻城獅。）
單節最低分紀錄-
🟧桃園璞園領航猿球隊單節最低得分 （目前紀錄為7分，於20-21賽季 P4第1節達成，對⼿為福爾摩沙台新夢想家）
球員 -單節得分最高紀錄-
⬛福爾摩沙台新夢想家希克斯20-21賽季P4第3節，單節20分，對⼿為桃園璞園領航猿。
半場紀錄：球隊
半場最高得分-
🟦臺北富邦勇⼠21-22賽季F4上半場，半場71分，對⼿為新竹攻城獅。
半場最低得分-
🟧桃園璞園領航猿20-21賽季P4上半場，半場24分，對⼿為福爾摩沙台新夢想家。
半場最多三分命中-
🟦臺北富邦勇⼠20-21賽季F3上半場，半場13顆，對⼿為新竹街⼝攻城獅。
球員 -
半場最高得分-
⬛福爾摩沙台新夢想家杰倫20-21賽季P5上半場達成26分。
單場紀錄：本土球員最高得分-
🟨新北國王楊敬敏21-22賽季AG4對上新竹攻城獅砍下32分。
外籍球員最高得分-
🟦臺北富邦勇士辛特力於21-22賽季F5對上新竹攻城獅砍下43分。
半場最高得分-
⬛福爾摩沙台新夢想家杰倫20-21賽季P5上半場達成26分。
單場紀錄：本土球員最高得分-
🟨新北國王楊敬敏21-22賽季AG4對上新竹攻城獅砍下32分。
外籍球員最高得分-
🟦臺北富邦勇士辛特力於21-22賽季F5對上新竹攻城獅砍下43分。
生涯季後賽數據排行榜：
| 得分排行榜
| 球員
| 得分
| 出賽場數
| 1
| ⾟特⼒
| 328
| 12
| 2
| ⾟巴
| 250
| 10
| 3
| 希克斯
| 245
| 9
| 4
| 楊敬敏
| 201
| 14
| 5
| 張宗憲
| 189
| 13