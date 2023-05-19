中職／長遠規劃還是臨危授命？兄弟「換助風波」懶人包（更新）

PLG季後賽／四強賽程、賽況、紀錄總統整　國王、夢想家G1對決

▲國王林書緯領軍爭奪隊史首冠。球團提供
▲國王林書緯領軍爭奪隊史首冠。球團提供

運動中心/綜合報導

PLG聯盟季後賽今點燃戰火，由例行賽龍頭新北國王、台新夢想家在新莊體育場進行G1，國王後衛、同時也是本季奪冠年度MVP熱門林書緯將領軍出局，並期盼能替例行賽最後一場遭淘汰的哥哥林書豪復仇。

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另一個對戰組合則是由例行賽排名2、3的富邦勇士和領航猿交鋒，勇士本季也將挑戰三連霸，但今年群雄並起，要鞏固王位受到極大的挑戰。

▲新北國王、夢想家首輪季後賽賽程表。官方提供
▲新北國王、夢想家首輪季後賽賽程表。官方提供
🟡季後賽四強賽(採五戰三勝制)

🟥(1)新北國王0：0台新夢想家(4)

G1：5/19 (五) PM 19:00 國王主場  (新莊體育場)

G2：5/21 (日) PM 17:00 國王主場  (新莊體育場)

G3：5/25 (四) PM 19:00 夢想家主場(洲際迷你蛋)

G4：5/27 (六) PM 17:00 夢想家主場(洲際迷你蛋)🔒如有需要

G5：5/30 (一) PM 19:00 國王主場  (新莊體育場)🔒如有需要


🟦(2)富邦勇士0：0桃園領航猿(3)

G1：5/20 (六) PM 17:00 勇士主場  (台北和平館)

G2：5/22 (一) PM 19:00 勇士主場  (台北和平館)

G3：5/26 (五) PM 19:00 領航猿主場(桃園巨蛋)

G4：5/28 (日) PM 17:00 領航猿主場(桃園巨蛋)  🔒如有需要

G5：5/31 (三) PM 19:00 勇士主場  (台北和平館)🔒如有需要

▲富邦勇士、領航猿首輪季後賽賽程表。官方提供
▲富邦勇士、領航猿首輪季後賽賽程表。官方提供

🏆年度數據獎項得主：

年度得分王 - 辛特力（臺北富邦勇士）

年度籃板王 - 牧倫斯（新北國王）

年度助攻王 - 林書豪（高雄鋼鐵人）

年度抄裁王 - 曼尼高（新北國王）

年度阻攻王 - 吉爾貝克（福爾摩沙台新夢想家）

年度人氣王 - 林志傑（臺北富邦勇士）

▲P. LEAGUE+ 今日（05/18）公佈22-23 Honda Motorcycle Taiwan年度人氣王的獎項，由富邦勇士林志傑連續3年拿下年度人氣王的頭銜。
▲P. LEAGUE+ 今日（05/18）公佈22-23 Honda Motorcycle Taiwan年度人氣王的獎項，由富邦勇士林志傑連續3年拿下年度人氣王的頭銜。

季後賽數據記錄：(球隊單場)

🟦臺北富邦勇⼠

-團隊得分

21-22賽季F4對上新⽵街⼝攻城獅拿下128分。

-團隊助攻

21-22賽季F4對上新⽵街⼝攻城獅送出34次助攻。

-團隊抄截

21-22賽季F4對上新⽵街⼝攻城獅拿下15次抄截。

-團隊阻攻

21-22賽季F1對上新⽵街⼝攻城獅蓋出7個火鍋。

-團隊籃板

20-21賽季F3對上福爾摩沙台新夢想家抓下62個籃板。


🟨新北國王-

-團隊得分

21-22賽季AG3對上新⽵街⼝攻城獅拿下111分。

-團隊助攻

21-22賽季AG3對上新⽵街⼝攻城獅送出34次助攻。

-團隊抄截

21-22賽季AG2對上新⽵街⼝攻城獅拿下14次抄截。

-團隊阻攻

21-22賽季AG1對上新⽵街⼝攻城獅蓋出9個火鍋。

-團隊籃板

21-22賽季AG2對上新⽵街⼝攻城獅抓下57個籃板。


🟧桃園璞園領航猿-

-團隊得分

20-21賽季P2對上福爾摩沙台新夢想家拿下91分。

-團隊助攻

20-21賽季P5對上福爾摩沙台新夢想家送出22次助攻。

-團隊抄截

20-21賽季P4對上福爾摩沙台新夢想家拿下13次抄截。

-團隊阻攻

20-21賽季P4對上福爾摩沙台新夢想家蓋出5個火鍋。

-團隊籃板

20-21賽季P2對上福爾摩沙台新夢想家抓下53個籃板。


⬛福爾摩沙台新夢想家

-團隊得分

20-21賽季F1對上臺北富邦勇⼠拿下114分。

-團隊助攻

20-21賽季P4對上桃園璞園領航猿送出31次助攻。

-團隊抄截

21-22賽季BG4對上臺北富邦勇⼠拿下13次抄截。

-團隊阻攻

20-21賽季P1對上桃園璞園領航猿蓋出10個火鍋。

-團隊籃板

20-21賽季P1對上桃園璞園領航猿抓下68個籃板。


球隊半場： 

🟦臺北富邦勇⼠-

-團隊得分

21-22賽季F4上半場對上新⽵街⼝攻城獅拿下71分。

-團隊助攻

21-22賽季F1上半場對上新⽵街⼝攻城獅送出21次助攻。

-團隊抄截

21-22賽季F4下半場對上新⽵街⼝攻城獅拿下10次抄截。

-團隊阻攻

21-22賽季F1下半場對上新⽵街⼝攻城獅蓋出4個火鍋。

-團隊籃板

20-21賽季F1下半場對上福爾摩沙台新夢想家抓下33個籃板。


🟨新北國王-

-團隊得分

21-22賽季AG3下半場對上新⽵街⼝攻城獅拿下63分。

-團隊助攻

21-22賽季AG3下半場對上新⽵街⼝攻城獅送出20次助攻。

-團隊抄截

21-22賽季AG4下半場對上新⽵街⼝攻城獅拿下9次抄截。

-團隊阻攻

21-22賽季AG1下半場對上新⽵街⼝攻城獅蓋出5個火鍋。

-團隊籃板

21-22賽季AG2下半場對上新⽵街⼝攻城獅抓下29個籃板。


🟧桃園璞園領航猿-

-團隊得分

20-21賽季P4下半場對上福爾摩沙台新夢想家拿下50分。

-團隊助攻

20-21賽季P2下半場對上福爾摩沙台新夢想家送出12次助攻。

-團隊抄截

20-21賽季P4下半場對上福爾摩沙台新夢想家拿下8次抄截。

-團隊阻攻

20-21賽季P4上半場對上福爾摩沙台新夢想家蓋出4個火鍋。

-團隊籃板

20-21賽季P2下半場對上福爾摩沙台新夢想家抓下29個籃板。


⬛福爾摩沙台新夢想家

-團隊得分

20-21賽季F1上半場對上臺北富邦勇⼠拿下58分。

-團隊助攻

20-21賽季P4上半場對上桃園璞園領航猿送出18次助攻。

-團隊抄截

21-22賽季BG3上半場對上臺北富邦勇⼠拿下8次抄截。

-團隊阻攻

20-21賽季P1上半場對上桃園璞園領航猿蓋出8個火鍋。

-團隊籃板

20-21賽季P1上半場對上桃園璞園領航猿抓下35個籃板。


🟦球隊單節： 

臺北富邦勇⼠-

-團隊得分

21-22賽季F5第2節對上新⽵街⼝攻城獅拿下37分。

-團隊助攻

21-22賽季F4第1節對上新⽵街⼝攻城獅送出12次助攻。

-團隊抄截

21-22賽季F4第4節對上新⽵街⼝攻城獅拿下6次抄截。

-團隊阻攻

21-22賽季F2第2節對上新⽵街⼝攻城獅蓋出3個火鍋。

-團隊籃板

21-22賽季BG1第3節對上福爾摩沙台新夢想家抓下20個籃板。


🟨新北國王-

-團隊得分

21-22賽季AG3第3節對上新⽵街⼝攻城獅拿下37分。

-團隊助攻

21-22賽季AG3第3節對上新⽵街⼝攻城獅送出12次助攻。

-團隊抄截

21-22賽季AG4第3節對上新⽵街⼝攻城獅拿下7次抄截。

-團隊阻攻

21-22賽季AG1第3節對上新⽵街⼝攻城獅蓋出4個火鍋。

-團隊籃板

21-22賽季AG1第1節對上新⽵街⼝攻城獅抓下18個籃板。


🟧桃園璞園領航猿-

-團隊得分

20-21賽季P5第4節對上福爾摩沙台新夢想家拿下31分。

-團隊助攻

20-21賽季P1第4節對上福爾摩沙台新夢想家送出8次助攻。

-團隊抄截

20-21賽季P3第1節對上福爾摩沙台新夢想家拿下5次抄截。

-團隊阻攻

20-21賽季P4第2節對上福爾摩沙台新夢想家蓋出4個火鍋。

-團隊籃板

20-21賽季P5第2節對上福爾摩沙台新夢想家抓下15個籃板。


⬛福爾摩沙台新夢想家

-團隊得分

20-21賽季P1第4節對上桃園璞園領航猿拿下35分。

-團隊助攻

20-21賽季P4第1節對上桃園璞園領航猿送出12次助攻。

-團隊抄截

21-22賽季BG3第1節對上臺北富邦勇⼠拿下7次抄截。

-團隊阻攻

20-21賽季P1第2節對上桃園璞園領航猿蓋出5個火鍋。

-團隊籃板

20-21賽季P3第3節對上桃園璞園領航猿抓下23個籃板。


各隊球員紀錄保持⼈：

🟦臺北富邦勇⼠-

-得分

21-22賽季F5對上新⽵街⼝攻城獅，辛特⼒拿下43分。

-助攻

20-21賽季F3對上福爾摩沙台新夢想家，辛特⼒送出12次助攻。

-抄截

21-22賽季F1對上新⽵街⼝攻城獅，蔡⽂誠拿下4次抄截。（多⼈

達成4次）

-阻攻

21-22賽季F1對上新⽵街⼝攻城獅，曾⽂鼎蓋出4個火鍋。

-籃板

21-22賽季F2對上新⽵街⼝攻城獅，辛特⼒抓下18個籃板。


🟨新北國王-

-得分

21-22賽季AG3對上新⽵街⼝攻城獅，湯瑪⼠拿下34分。

-助攻

21-22賽季AG3對上新⽵街⼝攻城獅，楊敬敏送出12次助攻。

-抄截

21-22賽季AG2對上新⽵街⼝攻城獅，李愷諺拿下5次抄截。

-阻攻

21-22賽季AG1對上新⽵街⼝攻城獅，戴維斯蓋出8個火鍋。

-籃板

21-22賽季AG2對上新⽵街⼝攻城獅，湯瑪⼠抓下27個籃板。


🟧桃園璞園領航猿-

-得分

20-21賽季P4對上福爾摩沙台新夢想家，喬登拿下26分。

-助攻

20-21賽季P5對上福爾摩沙台新夢想家，林耀宗送出9次助攻。

-抄截

20-21賽季P1對上福爾摩沙台新夢想家，施晉堯拿下6次抄截。

-阻攻

20-21賽季P2對上福爾摩沙台新夢想家，戴維斯蓋出3個火鍋。

-籃板

20-21賽季P2對上福爾摩沙台新夢想家，戴維斯抓下16個籃板。


⬛福爾摩沙台新夢想家

-得分

20-21賽季F1對上臺北富邦勇⼠，希克斯拿下42分。

-助攻

21-22賽季BG4對上臺北富邦勇⼠，林俊吉送出9次助攻。

-抄截

20-21賽季P4對上桃園璞園領航猿，杰倫拿下5次抄截。

-阻攻

20-21賽季P1對上桃園璞園領航猿，李德威蓋出6個火鍋。

-籃板

21-22賽季BG2對上臺北富邦勇⼠，吉爾⾙克抓下21個籃板。


季後賽單節紀錄：

球隊 -

單節最⾼分紀錄-

🟨新北國王球隊單節最高得分（⽬前紀錄為37分，於21-22賽季AG3第1節達成，對⼿為新⽵街⼝攻城獅。）

🟦臺北富邦勇士單節最高得分（⽬前紀錄為37分，於21-22賽季F5第2節達成，對⼿為新⽵街⼝攻城獅。）


單節最低分紀錄-

🟧桃園璞園領航猿球隊單節最低得分 （目前紀錄為7分，於20-21賽季 P4第1節達成，對⼿為福爾摩沙台新夢想家）


球員 -單節得分最高紀錄-

⬛福爾摩沙台新夢想家希克斯20-21賽季P4第3節，單節20分，對⼿為桃園璞園領航猿。


半場紀錄：球隊

半場最高得分-

🟦臺北富邦勇⼠21-22賽季F4上半場，半場71分，對⼿為新竹攻城獅。

半場最低得分-

🟧桃園璞園領航猿20-21賽季P4上半場，半場24分，對⼿為福爾摩沙台新夢想家。

半場最多三分命中-

🟦臺北富邦勇⼠20-21賽季F3上半場，半場13顆，對⼿為新竹街⼝攻城獅。


球員 -

半場最高得分-

⬛福爾摩沙台新夢想家杰倫20-21賽季P5上半場達成26分。

單場紀錄：本土球員最高得分-

🟨新北國王楊敬敏21-22賽季AG4對上新竹攻城獅砍下32分。


外籍球員最高得分-

🟦臺北富邦勇士辛特力於21-22賽季F5對上新竹攻城獅砍下43分。




生涯季後賽數據排行榜：

得分排行榜

 球員

 得分

 出賽場數
1

 ⾟特⼒

 328

 12
2

 ⾟巴

 250

 10
3

 希克斯

 245

 9
4

 楊敬敏

 201

 14
5

 張宗憲

 189

 13

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