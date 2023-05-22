峮峮「毀容醜照流出」女神形象崩壞！5萬粉絲驚呆：晚上睡不著
中職中信兄弟「啦啦隊女神」峮峮（吳函峮）擁有甜美長相、傲人身材，IG坐擁94萬人追蹤，人氣超旺。不過峮峮怎麼了？她昨（21）日晚間突然將臉書大頭貼換成一張「黑臉毀容照」，女神形象瞬間崩毀。原來是因為峮峮日前在節目《飢餓遊戲》中的企劃中沒有得到前三名，才被懲罰畫臉並放上臉書一個禮拜，此外，不僅峮峮被畫成黑臉「馬賽克」，搭檔蔡黃汝（豆花妹）也淪為「蚊香蛙」，嚇壞不少網友：「嚇一大跳，晚上怎麼睡覺」、「嚇死我了。」
記者郭佩蓉/綜合報導
峮峮昨晚將臉書大頭貼換成「崩壞毀容照」，只見原本白皙的肌膚全變黑，整張臉沒有一個地方倖免，全都被畫上又黑又粗的線條。事實上，峮峮會放上崩壞照，全是因為節目《飢餓遊戲》日前為蔡黃汝、峮峮特別設計「女主持人兩週年飢餓指數經典賽」專屬企劃，也針對兩位女主持人祭出處罰條款，若蔡黃汝或峮峮沒有進前三名，就必須拍下極醜照，孫協志還特別確認「醜要醜到什麼程度」，製作單位直接給予權限「三個男主持人幫她們畫（臉）」，不僅如此，醜照要換上粉專大頭照一個禮拜。
照片曝光後，已有近5萬人按讚，孫協志回應：「1個月，加油啊！」許孟哲也大讚：「對嘛～比原本的照片好看多了！」網友們則紛紛留言：「真的太可愛了啦」、「突然出現在我的頁面…嚇一大跳，晚上怎麼睡覺」、「當你不尷尬，尷尬的就是別人」、「依然很可愛」、「剛看完這集，好好玩」、「沒有偶包的自然峮峮就是可愛」、「嚇死我了哈哈哈哈」、「我峮還是很可愛。」讓峮峮忍不住直呼：「你各位不要再留言了！就讓這篇沉入海底吧～哇哈哈哈哈哈哈哈！」