蝦皮宣布店到店「領貨期限」縮短成5天！常客喊不意外：有夠誇張
蝦皮購物近年擴大版圖，創立「蝦皮店到店」搶占物流市場，也在去年曾多次調漲運費。而今（22）日蝦皮購物又宣布，蝦皮店到店自6月19日當天起，包裹取件期限「從7天縮為5天」，消息曝光引發各界關注討論，也有一群常客對官方作出這決定並不感到意外，更提出觀察到的「誇張」現況。
記者潘毅/綜合報導
蝦皮購物今（22）日在APP發出正式公告，預告蝦皮店到店自今年6月19日起（含當日），買家取件期限由包裹到店日算起「7天調整為5天」，提醒用戶在收到到貨通知後，應儘快完成取件，以免包裹遭退回。蝦皮官方進一步解釋，在6月18日前配達的包裹，取件天數一樣維持7天期限。至於買家使用門市退貨服務，配達賣家退貨門市的包裹，取件期限也是維持7天不變。
消息隨即在PTT引發熱議，不少常客則認為「店到店裡面的貨多的跟倉庫一樣，有夠誇張」、「真的一堆人都把店家當倉庫，等貨全到了才去領」、「覺得超時保管費也是一個好主意」、「有些店真的貨多到選項直接不見」、「 生意爆好甩同業幾條街，店面塞不下，其他間該檢討一下優惠跟折扣啦」、「之前有做過類似面交門市的工作，部分客人真的很喜歡積一大堆，等第一件的取貨截止時間要到了才去領，因為想要等看看其他會不會也到可以一次領」。
但也有一派人無法接受這項政策改變，紛紛吐槽「寄出等待時間比取貨時間長是什麼神操作」、「到貨時效都不能預期憑什麼要別人準時取貨阿」、「很怕之後超商也跟進了」。