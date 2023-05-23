大王具足蟲拉麵爆紅！留言「整排藍勾勾」吐爆 一般人根本吃不到
大王具足蟲入菜炫風吹進台灣，繼日前台南有私廚將大王具足蟲拿來包壽司之後，知名拉麵店「拉麵公子」竟然也推出「大王具足蟲拉麵」，才剛發出文章不到一天，留言數衝破8000人，不少名人也都前來朝聖表示「留給其他人開箱就好了.....」。然而想吃上這樣一碗獨特的拉麵，其實一般人還真的不是想吃就能吃到！
記者張嘉哲/綜合報導
拉麵公子日前在粉專貼文表示「這次推出的大王具足蟲濃厚魚介雞白湯拉麵，是將大王具足蟲以清蒸方式料理，吃起來的口感與味道介於龍蝦與螃蟹之間，有著濃厚海味，搭配限定款的厚魚介雞白湯拉麵，整隻大王具足蟲趴在拉麵碗上霸氣十足」業者也表示「整隻大王具足蟲的殼還是作為裝飾使用為主」，沒有將其拿來熬湯。
然而貼文曝光不到24小時，吸引超過8000人留言，其中許多名人朝聖，包括YouTuber菜喳表示「坐等其他YouTuber開箱」、壹加壹則說「這是在下戰帖嗎？」、志祺也表示「雖然聽說非常鮮甜，但我想還是先不用」；另外還有作家、KOL也都有留言，包括台灣妞韓國媳提到「我剛剛在看這篇被我老公瞄到，我不知道要怎麼跟韓國的老公解釋這家拉麵店的新menu」、魚漿夫妻也直言「太誇張啦！」
然而事實上，要吃上這一碗「大王具足蟲拉麵」沒有這麼簡單，業者表示「這碗拉麵一碗售價1480元，僅限熟客預約，限量供應，販售時間未定，登記完畢後再預約」顯然一般民眾想要嚐鮮的話，就算有錢也是吃不到的呀！
大王具足蟲（Bathynomus giganteus）又稱巨型深水蝨，棲息於170公尺至2140公尺深、昏暗無光、攝氏4度的海域，以鯨魚、魷魚等海洋生物的屍體為主食，也會獵食行動緩慢的海參、海綿等。牠們可以忍受長期飢餓，日本三重縣鳥羽水族館曾有隻大王具足蟲絕食5年43天後才死亡的紀錄。