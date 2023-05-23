企鵝妹遇台灣YouTuber！他要求簽名在臉上　直播全程錄到：欠檢舉

闖民宿性騷擾「當天還結婚」！遭起底是醫師　新郎、親友急關版

▲近日有網友分享自己去台南遭到性騷擾案件，結果當事人被肉搜竟然是醫師。（示意圖／取自Pixabay）
▲近日有網友分享自己去台南遭到性騷擾案件，結果當事人被肉搜竟然是醫師。（示意圖／取自Pixabay）

記者張嘉哲/綜合報導

近日在Dcard社群上出現一件駭人的「性騷擾案件」，一群女性一起到台南遊玩，結果清晨的時候，卻有不明男子從陽台闖入，裸著上身還朝一個女生的臉部「猥褻打飛機」，讓一行人嚇爆趕緊報警，事後發現該名男子當天要結婚，已經是一位準新郎，扯的是「當天婚禮還是有完成」，離奇過程讓網友看傻眼，揚言要到該男子的醫院檢舉。

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一名網友在「Dcard」貼文表示，自己與閨蜜3人20日一起到台南遊玩，一行人小酌之後，大概在清晨3點30分入睡，結果一名陌生男子清晨5點30分左右，從陽台偷偷潛入他們的房間，當時一名女生感覺床大力搖晃，一打開眼睛就發現一位男子裸上身，並且早已脫下褲子「正在猥褻打飛機」，整個距離不到5cm。

「隨後就放生尖叫，男子聽到尖叫也迅速從陽台方向逃走」該名女網友表示「我們到附近巡視都不見此人蹤影，當下立即報案後經由調閱監視畫面找到此人，是距離我們最遠那棟的住客，並且在監視錄影器中發現在進我房行事之前 ，已將一樓所有房間包含員工專用儲藏間巡視後並且試著開啟房門，確認目標後將上衣脫在房間外的樓梯口後進到我房，進行偷窺及猥褻的行為」。

▲女網友一行人在清晨睡覺時，遇到一名陌生男子闖入臥室「猥褻」。（圖/Dcard）
▲女網友一行人在清晨睡覺時，遇到一名陌生男子闖入臥室「猥褻」。（圖/Dcard）
而當時男子被逮捕之後，辯稱「喝醉酒什麼都不記得」，甚至沒有立即到案做筆錄，原因是因為「當天該男子是準新郎」，女網友表示「後來也有在未婚妻的新秘老師社群上，確認此人當天有完成婚禮」。

而網友看了一連串事件之後相當傻眼，按照線索果然找到「21日當天結婚的男子」，發現該男身分竟然是一位醫師，當天親友更是寫下長文祝福，甚至還有許多山盟海誓的「結婚證詞影片」都被挖出來，很難想像溫馨的畫面前一晚，準新郎卻在做猥褻他人之事，目前新郎的臉書已經緊急關閉，而親友臉書也設定非好友不得觀看，整個頁面一片空，但文章早就都被備份。

▲女網友到台南旅遊時，有陌生男子闖入房間「猥褻」，讓她們嚇壞直接報警。（圖/Dcard）
▲女網友到台南旅遊時，有陌生男子闖入房間「猥褻」，讓她們嚇壞直接報警。（圖/Dcard）
不少網友憤怒地表示「這樣還能結婚，新娘我看也是真的厲害」、「後台要多硬啊？這樣不用做筆錄可以先結婚喔？」、「超級扯！幫高調，麻煩大家一人一電話檢舉到醫院去」、「他是正準備去那間醫院而已，查得到正取名單，馬上打電話去檢舉」、「幫高調！讓他連醫生都做不成，超級噁心」、「這真的太噁心了，當天還能結婚是怎樣啊」。

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