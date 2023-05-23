闖民宿性騷擾「當天還結婚」！遭起底是醫師　新郎、親友急關版

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「隨後就放生尖叫，男子聽到尖叫也迅速從陽台方向逃走」該名女網友表示「我們到附近巡視都不見此人蹤影，當下立即報案後經由調閱監視畫面找到此人，是距離我們最遠那棟的住客，並且在監視錄影器中發現在進我房行事之前 ，已將一樓所有房間包含員工專用儲藏間巡視後並且試著開啟房門，確認目標後將上衣脫在房間外的樓梯口後進到我房，進行偷窺及猥褻的行為」。
而當時男子被逮捕之後，辯稱「喝醉酒什麼都不記得」，甚至沒有立即到案做筆錄，原因是因為「當天該男子是準新郎」，女網友表示「後來也有在未婚妻的新秘老師社群上，確認此人當天有完成婚禮」。
而網友看了一連串事件之後相當傻眼，按照線索果然找到「21日當天結婚的男子」，發現該男身分竟然是一位醫師，當天親友更是寫下長文祝福，甚至還有許多山盟海誓的「結婚證詞影片」都被挖出來，很難想像溫馨的畫面前一晚，準新郎卻在做猥褻他人之事，目前新郎的臉書已經緊急關閉，而親友臉書也設定非好友不得觀看，整個頁面一片空，但文章早就都被備份。
不少網友憤怒地表示「這樣還能結婚，新娘我看也是真的厲害」、「後台要多硬啊？這樣不用做筆錄可以先結婚喔？」、「超級扯！幫高調，麻煩大家一人一電話檢舉到醫院去」、「他是正準備去那間醫院而已，查得到正取名單，馬上打電話去檢舉」、「幫高調！讓他連醫生都做不成，超級噁心」、「這真的太噁心了，當天還能結婚是怎樣啊」。