企鵝妹簽名在他臉上！台灣YouTuber被起底 本人最新回應傻眼了
南韓知名實況正妹「企鵝妹」Jinny（柳允進，윰찌니）來到台灣展開徒步環島之旅，目前已經走了超過600公里！驚人的毅力讓不少粉絲都相當佩服，沿路也有不少人為她加油打氣，然而日前她到台中餐廳用餐時，結果被一名小眾YouTuber「躺平大師JAK」搭訕，要求簽名在他臉上，事後網友認為他不尊重企鵝妹，結果完全無悔意的回應讓粉絲氣炸，要求集體下架他的頻道。
記者張嘉哲/綜合報導
回顧事件，企鵝妹日前徒步走到台中，到達一家餐廳準備用餐的時候，突然「躺平大師JAK」直接坐到她的對面，開口表示「歡迎妳來到台中，很高興認識妳，我是一位YouTuber.....」企鵝妹沒等他話講完就表示「我正準備要吃晚餐，你可以不要....」，然而JAK卻堅持只要給自己30秒的時間，還說「I like you a lot」，隨後要求企鵝妹在她的臉上簽名。
而企鵝妹當時相當的錯愕，而直播也持續進行當中，最後還是勉為其難的在他臉上簽下名字，但在JAK離開之後，企鵝妹也說出內心話表示「太奇葩了，不懂為什麼他們要在餐廳裡這麼做，如果說今天我在行走中，這或許會很有趣，但拜託不要直接坐在我對面，甚至事先沒有詢問」粉絲都感受到企鵝妹的不舒服。
事後，「躺平大師JAK」真的有上傳這支搭訕企鵝妹的影片，有多數網友都湧入留言表示「妳不懂尊重企鵝妹」、「沒看到企鵝妹不願意嗎？」結果眼看已經被出征，但是「躺平大師JAK」卻絲毫不以為意，回應觀眾「女人是用來征服的，不是用來尊重的，你身為女人，不要跟我說不知道女性紅利是什麼，女人最看不起的男人，就是那種超尊重女人的龜男。」
另外還包括「你太不了解女人了，女人沒說不能就是默許，反應不好就要微調」、「企鵝妹是說不要拍照不是不要錄影，人家都在直播有說，你是有沒有在追？」事件被傳到Dcard上，有網友發現他幾小時間也偷刪了不少留言外，本來關閉的留言也在昨天打開了，許多網友接連留言撻伐，結果JAK卻回應「我朋友都跟我說搭訕到企鵝妹很屌」，對於他被出征的反應觀眾、粉絲都感到傻眼，感覺完全沒有悔意，已經陸續檢舉頻道要求下架。