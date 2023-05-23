身分證「中3碼」優惠！幾歲送幾顆鮑魚 港點百匯整個6月吃到飽
在桃園打造戶外婚宴莊園的青青格麗絲港點百匯，主打現點現做的港式料理及粵菜無限享用吃到飽，5/29起浪漫推出「我愛青青 5277」優惠活動，身分證同時對中3碼「5、2、7 」的幸運兒，可享「幾歲送幾顆鮑魚」，免費吃相當於今年度歲數的「磯煮鮑魚」顆數，而且活動持續到6月底。
記者蕭涵云/台北報導
青青格麗絲港點百匯祭出「我愛青青 5277」優惠，5/29～6/30每周一至周五至餐廳消費，至少提前一天預訂用餐，秀出身分證字號同時包含「5、2、7」中3碼的幸運兒，用餐前主動告知參加免費吃鮑魚活動，並出示相關證件提供服務人員確認，即可免費享有今年度歲數的「磯煮鮑魚」，幾歲送幾顆鮑魚！提醒大家，活動訂位數最低需達兩人，每組訂位限一人兌換。
「港點百匯」是青青婚宴文創集團主打現點現做的港式料理及粵菜，超過 60 道經典粵菜料理與精緻獨特的港點，從蒸的到炸的、烤的通通有。 現場還有港味十足的復古推車服務，提供各式各樣蒸籠類點心，另搭配機器人送餐及戶外主題莊園，適合多人聚餐及舉辦婚宴需求。
慶祝「格麗絲莊園港點百匯」開幕滿一年會員破萬人，推出「我愛青青」活動期間，新加入會員還可贈送200點（點數每點可以抵用一元，可現折 200 元），期間會員回娘家用餐，再享點數 2 倍贈。
另外，小資族划算省荷包，還可把握時間開吃三商巧福生日慶，招牌「原汁牛肉麵、紅燒排骨飯」通通只要特價95元，即日起至5/24還剩2天，吃一碗就省50元銅板。福勝亭每月25日豬排日優惠，5月推出「厚切活力豬排定食」2份425️元，還可以無限續用白飯、味噌湯、高麗菜吃到飽。