零食娃娃機超好回本？「800元實測結果」曝光　盤子手法公開

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貼文一出，不少網友紛紛回應「笑死，跟我差不多，我上次五百元只有三包餅乾跟五罐飲料」、「樹頂蘋果汁$25+Binggrae香草牛奶2瓶$64+Binggrae草莓牛奶2瓶$64+辛拉麵杯麵$28+蠟筆小新純水濕紙巾30抽$32+阿華田格子鬆餅$29+魔芋爽（6入） $49=$291」、「雖然我知道很多人都是夾快樂的，但本人利益至上，零食對於初學者的我來說只是賠錢」、「一次店，不會夾的人根本盤」、「我昨天跟男友是花700只釣到8樣東西的盤子」。
而也有內行人表示「零食場只有剛開的時候好夾，之後都會把機台調得很難」、「有夾過開幕的人都會知道，後面變得有多難夾」、「反正不會夾娃娃的人不要去，不要相信什麼小孩也夾得出來的鬼話，你不會夾就是不會」、「真的沒那麼好夾，現在不是剛開幕的都沒那麼好夾了」。
而《NOWnews》記者日前也與友人一同前往該零食娃娃機體驗，花費500元夾出市價425元的物品，還是小虧75元；而友人花費1000元，則夾出市售1015元的物品，有回本，建議民眾如果想要去夾零食的話，可以先上YouTube上查看許多攻略，有非常多教學，讓你在夾時可以得心應手，即便沒回本也不至於虧太多！