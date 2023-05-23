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零食娃娃機超好回本？「800元實測結果」曝光　盤子手法公開

▲娃娃機突然又在後疫情時代崛起，然而現在已經不再是夾娃娃當道，現在都改夾「零食」為主。（圖/記者張嘉哲攝）
▲娃娃機突然又在後疫情時代崛起，然而現在已經不再是夾娃娃當道，現在都改夾「零食」為主。（圖/記者張嘉哲攝）

記者張嘉哲/綜合報導

近年來，娃娃機突然又在後疫情時代崛起，然而現在已經不再是夾娃娃當道，現在都改夾「零食」為主，不少連鎖娃娃機店一間開過一間，有些甚至還要排隊入場，人潮相當誇張，也讓夾娃娃機店成功起死回生。然而，夾零食真的比較容易回本嗎？就有網友分享自己的戰績，苦笑自己根本是盤子，貼文釣出不少苦主。

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一名網友在「Dcard」貼文指出「看到IG好多人都跑去零食夾娃娃機，又有超多零食跟飲料可以夾，於是就跑去台中的旗艦店試試身手，結果我們四個人一個人夾200元，哈哈哈哈哈哈哈哈哈....戰利品只有這樣」只見貼出的產品，一包濕紙巾、一包魔芋爽、一包阿華田餅乾、5罐飲料以及一碗辛拉麵，800元來看實在相當鼻酸。

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▲網友分享自己去零食夾娃娃，結果800元只夾出市價291元的商品。（圖/Dcard）
貼文一出，不少網友紛紛回應「笑死，跟我差不多，我上次五百元只有三包餅乾跟五罐飲料」、「樹頂蘋果汁$25+Binggrae香草牛奶2瓶$64+Binggrae草莓牛奶2瓶$64+辛拉麵杯麵$28+蠟筆小新純水濕紙巾30抽$32+阿華田格子鬆餅$29+魔芋爽（6入） $49=$291」、「雖然我知道很多人都是夾快樂的，但本人利益至上，零食對於初學者的我來說只是賠錢」、「一次店，不會夾的人根本盤」、「我昨天跟男友是花700只釣到8樣東西的盤子」。

而也有內行人表示「零食場只有剛開的時候好夾，之後都會把機台調得很難」、「有夾過開幕的人都會知道，後面變得有多難夾」、「反正不會夾娃娃的人不要去，不要相信什麼小孩也夾得出來的鬼話，你不會夾就是不會」、「真的沒那麼好夾，現在不是剛開幕的都沒那麼好夾了」。

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▲也有網友一千元只有夾到7樣，簡直悲劇。（圖/Dcard）
而《NOWnews》記者日前也與友人一同前往該零食娃娃機體驗，花費500元夾出市價425元的物品，還是小虧75元；而友人花費1000元，則夾出市售1015元的物品，有回本，建議民眾如果想要去夾零食的話，可以先上YouTube上查看許多攻略，有非常多教學，讓你在夾時可以得心應手，即便沒回本也不至於虧太多！

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