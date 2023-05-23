大王具足蟲專吃海底腐屍！今淪盤中飧 眾喊別吃：人類太狠了
住在深海裡的「大王具足蟲」被拿來包壽司、做拉麵掀起話題。粉專「動物星球頻道」昨（22日）分享大王具足蟲習性，透露牠以海底腐屍為主食，偶而獵食行動緩慢的海參、海綿佐餐，感嘆「沒想到，今天也成為台灣人的盤中飧」。貼文引發討論，超過7000名網友留言討論，眾人紛紛喊話不要吃，痛罵「人類太狠了」。
記者徐銘穗/綜合報導
大王具足蟲（Bathynomus giganteus）又稱巨型深水蝨，棲息於170公尺至2140公尺深、昏暗無光、攝氏4度的海域，以鯨魚、魷魚等海洋生物的屍體為主食，也會獵食行動緩慢的海參、海綿等。牠們可以忍受長期飢餓，日本三重縣鳥羽水族館曾有隻大王具足蟲，創下絕食5年43天後才死亡的紀錄。
粉專「動物星球頻道」貼文寫道：「這幾天台灣餐廳突然流行起了大王具足蟲？」科普分享大王具足蟲的深海棲地與習性，感嘆「沒想到今天也成為台灣人的盤中飧了」，真是活久見。
不少網友捍衛起大王具足蟲的生存權，紛紛留言：「原本在深海裡活得好好的」、「到底是有多缺糧食到需要去吃牠」、「可以放過牠嗎？一個海洋那麼大鯊魚都吃到瀕臨絕種了還不夠？」、「人類太狠了」、「活了這麼久，當被人類舌頭看上，終究會走上滅絕」、「海底的垃圾沒蟲清了，海底污染將越來越厲害」。
也有人疑惑吃大王具足蟲是否存在風險，留言問說「深海魚身上重金屬含量高，不知道甲殼類是不是也是這樣？」、「真的沒有什麼寄生蟲嗎？它食用腐屍（鯨魚、海洋動物屍體）不是嗎？」，不過有網友解惑：「其實蝦子和螃蟹也是歐（吃腐屍）」、「你吃的所有物種，從動物到植物都有寄生蟲跟細菌病毒」。