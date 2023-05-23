巷仔內／「總統到立院報告」是假議題　改回內閣制才符合憲政精神

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依現行規定，總統由民選產生，總統提名行政院長，行政院長卻已不需經立法院同意；一方面，總統具有全國最高民意基礎，但一方面，《憲法》卻又維持「行政院為國家最高行政機關」的規定，閣揆在名義上有全國最高行政權，必須接受立法院質詢監督，但行政院長是由總統提名，到底該向總統或立法院負責，權責不明。
近年幾次選舉結果也呈現，執政黨在地方選舉大敗，閣揆辭職負責，但總統卻不必請辭負責（只會請辭黨主席）的詭異現象。總統有權無責，決策不受監督，閣揆有責無權，立法院質詢問不出答案來。即使閣揆換人，但總統沒換、多數閣員也沒換，內閣改組只是換湯不換藥。多年來，不論在野黨是藍是綠，才會一直希望總統能到立法院，讓立委問個夠。
但在野黨想趁機「教訓」總統，執政黨想保護總統，雙方都各有立場，各自有各自的考量。總統報告後，立委提供建言，是否只能建議、不能發問？總統能回答嗎？總統要即問即答，或是綜合答覆？又或是總統沒有必要回答？那到立院國情報告的意義何在？這些細節，都沒有明文規定，也無憲政慣例，所以需要朝野協商，也難怪，歷年每次朝野協商走到這一步，就會卡關。
其實賴清德在2019年初卸任閣揆時，就曾指出台灣歷年憲改出現很大問題，他提出傾向內閣制的改革，讓立委兼任內閣部會首長，讓民意有效傳達，也能兼顧行政院及立法院的落差，提高施政效率。國民黨主席朱立倫當時也立即呼應，「內閣制」與他2014年主張相同，樂見賴的主張。
如今賴清德如願代表民進黨參選總統，面對外界呼籲，總統到立法院報告，卻以可能違憲為由婉拒，未免可惜。《憲法》規定若沒有道理，就該推動修憲，落實憲政精神。即使無法一步到位，改回內閣制，或是想維持總統直選，也應該成偏向內閣制的「雙首長制」，讓實際負責國家政策的人，面對民意的直接監督，也尊重國會的職權。否則，「總統到立法院國情報告」，永遠只是選舉的話題，再經過20年也不可能實現。
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