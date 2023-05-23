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剛畢業沒經驗談薪水超抖？老鳥曝「談判2招」拿高薪：別傻傻自砍

▲原PO除了打工外沒有正式工作經驗，每次面試談薪時總是沒有底氣談高。（示意圖／photoAC）
▲原PO除了打工外沒有正式工作經驗，每次面試談薪時總是沒有底氣談高。（示意圖／photoAC）

記者李惠婷/綜合報導

如今正值畢業季，不少新鮮人從學校釋出，正摩拳擦掌想要謀得一份好工作，不過在沒有經驗及背景的狀況下，如何談到滿意又適宜的待遇是一門值得深就的學問。就有一名還未有工作經驗的網友發文，表示自己難以決定「喊薪高低」的界線，喊低怕自己後悔，喊高又怕公司質疑，於是尋求實際的「談判技巧」，不少熱心網民便分享自己的成功經驗。

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原PO於Dcard發文，表示自己是位除了打工之外沒有工作經驗的新鮮人，所以每次面試被問到期望薪資，總會提出該職缺上寫明的最低薪資。長輩聽到後都認為他可以在往上開高一些，例如職缺給的薪資範圍是40K－50K，若直接談40K會給人沒有自信及能力的感覺，所以建議他可以提到42、43k。

原PO表示自己個性較為順從、姿態也很軟，雖然聽懂了長輩們的建議，但實在沒有往上喊的氣勢，於是發文詢問「想問問大家的第一份工作，都怎麼跟人資談薪水的呢？」

▲面試示意圖。（示意圖／翻攝自Pexels）
▲原PO尋求在沒工作經驗的狀況下跟人資談高薪的技巧。（示意圖／Pexels）
整理熱心網友的留言後，整理出談薪的第一步是確認該職位理應到達的薪資，「可以先看一下公司差不多職位或你這個職位，有沒有前輩分享薪水資訊」。

第二步則是穩住自己，大膽將薪資談高，「寫最高的，人資問為什麼寫最高，就說薪水當然越多越好，實際還是依公司核薪為主，若被問最低核40K是否會報到？就說沒想法，也需要比較其它面試核的數字（沒有也要說還有在面其它公司），不管對方怎麼問，都要實問虛答，不要掉入HR設定的遊戲」。

不少人也舉出自己與身邊人的實際案例，「我的做法是假設自己期望薪資是42K，面試時我就會刻意帶到讓hr問我是否有其他offer， 此時我會強調42K是綜合多個offer後評估出來的價碼，hr：那你會如何選擇offer？、我：不一定，尚在評估。我的經驗下來，這麼做都不會低於42」。

其他也提到：「不要開最低啦！我們公司新人大概32K－40K，三個新人全部都有實習經驗。條件最好的一個頂大妹妹說依公司規定，核下來32K；私校妹妹據理力爭開38K，最後核下來35K；中字輩弟弟說非40K不做，最後核給他40K」。

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