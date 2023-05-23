剛畢業沒經驗談薪水超抖？老鳥曝「談判2招」拿高薪：別傻傻自砍

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原PO表示自己個性較為順從、姿態也很軟，雖然聽懂了長輩們的建議，但實在沒有往上喊的氣勢，於是發文詢問「想問問大家的第一份工作，都怎麼跟人資談薪水的呢？」
整理熱心網友的留言後，整理出談薪的第一步是確認該職位理應到達的薪資，「可以先看一下公司差不多職位或你這個職位，有沒有前輩分享薪水資訊」。
第二步則是穩住自己，大膽將薪資談高，「寫最高的，人資問為什麼寫最高，就說薪水當然越多越好，實際還是依公司核薪為主，若被問最低核40K是否會報到？就說沒想法，也需要比較其它面試核的數字（沒有也要說還有在面其它公司），不管對方怎麼問，都要實問虛答，不要掉入HR設定的遊戲」。
不少人也舉出自己與身邊人的實際案例，「我的做法是假設自己期望薪資是42K，面試時我就會刻意帶到讓hr問我是否有其他offer， 此時我會強調42K是綜合多個offer後評估出來的價碼，hr：那你會如何選擇offer？、我：不一定，尚在評估。我的經驗下來，這麼做都不會低於42」。
其他也提到：「不要開最低啦！我們公司新人大概32K－40K，三個新人全部都有實習經驗。條件最好的一個頂大妹妹說依公司規定，核下來32K；私校妹妹據理力爭開38K，最後核下來35K；中字輩弟弟說非40K不做，最後核給他40K」。