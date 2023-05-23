名家論壇》徐佳馨／五億高中生的家業啟示

我是廣告 請繼續往下閱讀
他說的執念，像是特別偏心、傳子不傳女、長孫多一份等等基於情感或傳統的執著，要是長輩具有威儀，生前都把財產圓滿分配，這事情就算了；偏偏世上更多的是子孫在長輩在世時已累積不滿能量，等到往生時一次爆發，讓家族深陷糾紛與訴訟泥淖。
其中，國人情有獨鍾的不動產更是如此，會有這種愛恨交織的結果，一方面這是同時兼具金融意義和社會意義的特殊標的，二方面個案價值差異大，未來前景難測更增加「規劃翻車」的機會；沒先規劃等到繼承時又必須先處理共有問題；預先規劃者落得被子孫棄養非新鮮事，若非這幾年全台房價漲翻天，無法產生孳息或順利轉售變現的不動產，本身是個大麻煩。想要避免悲劇發生在自家也不是沒有辦法，越來越多的高資產族群透過將資產所有權導入法律與稅務，建立制度，來降低可能產生的風險。
最常採取的規畫是透過家族資產信託，不僅能達到節稅效果，更讓資產所有權人透過契約，讓資產所有權導入法律中，再透過專業機構協助經營資產，讓指定受益人享有孳息，但資產本身並不會因為子孫面對離婚、分家等人生重大事件時產生變數，甚至被迫分散與變賣，同時可以照顧後世子孫，縱然不才，卻至少能保一生衣食無虞。
除此之外，因應近幾年各國稅制調整及金融防弊合作越發緊密，讓納稅人在海外的資產無所遁形，強化信託制度必須與時俱進的必須性；同時，從過去經驗看來，過於完善周全的制度，長期領信託孳息造成後代怠惰的狀況所在多有，抑或是因為時代改變，各房對於資產規劃與長期發展認知出現意見不合，戰線由公領域延燒至私領域，造成家族不安寧時有所聞，規劃時授予信託更高的彈性，例如定期檢討，甚至建立股權轉讓制度，設定解散期，讓後世子孫能因應世局遞嬗做出最有利調整。
值得玩味的是，見過大風大浪的律師朋友告訴我，最終制度再完善都不能保證家族長青，反而是這家族中成員間情感凝聚、長輩們對家族成員的專業與心性上長期栽培，以及長輩以身作則，淬鍊出的家族價值觀才是勝負關鍵，這也是許多家族辦公室在為客戶規劃「家族憲法」時，特別拿出來討論。
面對瞬息萬變的世界，有形財富遭逢「盜賊、水、火、縣官、惡子。五家忽至。一旦便盡。」最後能基業長青，甚至振衰起敝，往往並非純粹仰仗系統、法律與工具，而是家族中世代傳承的精神與典範。
唯有無形，能戰勝有形。
●作者：徐佳馨／住商不動產企研室經理
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至: opinion@nownews.com