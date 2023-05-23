台灣虎航全線機票「單程未稅899元」起 TTE旅展再享現場購票9折
本週五將迎接2023上半年夏季規模最大的第17屆台北國際觀光博覽會（TTE），台灣虎航推出全線促銷「單程未稅899元」起優惠，旅展現場購票再享9折優惠並送成交禮。
記者蕭涵云/台北報導
TTE夏季最大旅展期間，台灣虎航攤位打造成「水樂園」，推出促銷期間5/26 10:00～5/2923:59止，可訂購旅行期間為即日起～2024/3/30，單程未稅899元起的旅展限定優惠促銷價；於旅展現場購票除有機會再享票價9折優惠外；樂虎卡友同享9折優惠，再加碼8% tigerclub回饋金。
更搭配每日展場限定的成交禮，凡購買日本、泰國各航線，及其他指定航線包括花卷、仙台、新潟、茨城、名古屋、大阪、小松、岡山、佐賀、沖繩和大邱等機票，還能再獲得加碼成交禮，數量有限送完為止。
現場民眾追蹤台灣虎航官方IG帳號，分享旅展貼文至個人限動並tag指定文字，還有機會抽獎獲得台灣虎航指定航點來回機票、日本王子大飯店指定住宿券、Joytel日本3GB網卡，或只送不賣的台灣虎航限量紀念商品等。總共預計送出14張免費來回機票及超過上千個精美紀念商品，人人有獎，送完為止。
另外，AirAsia則開搶東南亞99元機票！AirAsia即日起～5/29也推出線上旅展「銅板價輕鬆飛東南亞」，台灣出發8條直飛東南亞航線，包括從台北直飛曼谷、清邁、宿霧，台北/高雄出發直飛吉隆坡、沙巴、馬尼拉等航線，全部單程未稅最低價99元起。