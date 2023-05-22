夏季最大TTE旅展！直飛曼谷、清邁機票99元 日本環球影城買1送1
2023上半年夏季規模最大，第17屆台北國際觀光博覽會（TTE）即將於5/26回歸開跑，韓國館最新宣布將每日抽AirPods；各大旅行社、航空公司也提前宣布促銷優惠。AirAsia即日起線上旅展，從台灣出發8條直飛東南亞航線，飛曼谷、清邁、宿霧等全部單程未稅最低價99元起；Klook配合TTE旅展天天搶千元折價券、日本環球影城買一送一；易遊網線上旅展全站4折起，香港機票買一送一。
記者蕭涵云/綜合報導
AirAsia開搶東南亞99元機票！AirAsia即日起～5/29也推出線上旅展「銅板價輕鬆飛東南亞」，台灣出發8條直飛東南亞航線，包括從台北直飛曼谷、清邁、宿霧，台北/高雄出發直飛吉隆坡、沙巴、馬尼拉等航線，全部單程未稅最低價99元起。
Klook天天搶千元折價券、日本環球影城「買一送一」！Klook配合TTE旅展，5/26～5/29祭出5大驚喜優惠，除了天天瘋搶千元折價券、日本環球影城買一送一，現場設置旅行大富翁機台，從麥當勞蛋捲冰淇淋兌換券、到日本人氣主題樂園精美禮物都能抽，更有機會抽中最大獎「萬元旅遊金」共2名；及購買樂園門票、火車通行證等指定商品「現領SIM卡1張」等好康。
TTE旅展韓國館最新宣布將每日抽AirPods！韓國觀光公社將在TTE設置韓國館，搭配16間旅行社、6間航空公司輪流提供訪韓商品、及10個宣傳單位提供最新的韓國旅遊資訊。凡購買團體旅遊商品、自由行機票或機＋酒商品者，可依訂單內人數再領取「AirPods (第三代) 」抽獎券，每人限領一張，每日抽出一位幸運兒。於韓國館內付訂購買團體商品，出示相關證明即可兌換「萬用轉接插頭」一個（每人限領一份，數量有限，送完為止）。
易遊網線上旅展全站4折起，香港機票「買一送一」！易遊網提前宣布5/25～5/31同步推出線上旅展「夏降旅展大補玩」，祭出全站國內外旅遊商品下殺4折起超甜優惠，包括香港機票買一送一、韓國5天4夜1萬5有找、環島之星列車套票買5送1等，還能領取限量折扣碼，折上加折最高現減1000元，再抽星宇航空機票旅遊金1萬5千元。