日幣匯率超甜！換10萬賺來回機票或玩10次迪士尼 環球影城買1送1
現在出國衝日本好划算！近期日幣匯率超甜，即使疫後日本物價飆漲國人還是賺！以10萬台幣換日幣，相較於去年匯率高點可多換到約8萬円日幣，可說是現賺近2萬元新台幣，爽省下來回機票或可去東京迪士尼玩10次。Klook夏季線上旅展正開跑，也祭出「日本環球影城買1送1」等超值優惠，幫大家一起省荷包。
記者蕭涵云/綜合報導
相較於部分國旅昂貴住宿開銷，日前才有旅客抱怨在台灣住1晚可玩日本4天。日幣現在匯率貶值，眾多國人出國遊玩，才發現日本物價比台灣便宜！《NOWnews今日新聞》更直擊發現UNIQLO一件省300元、無印良品也有多款200元價差的商品。
日圓昨（19）日創下今年匯率最甜的換匯點，台銀日圓現鈔牌告價來到新低點0.2255，等於拿10萬台幣換日幣，將近可以換到44萬多円日幣，相較於去年的匯率高點，民眾可換到約8萬多円日幣，可說是現賺近2萬元新台幣，直接省下日本來回機票錢、或可玩東京迪士尼近10次。
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