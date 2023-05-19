獨／日本物價多便宜？直擊UNIQLO一件省300元　無印良品1招賺200

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她曾比較過一只路易威登包款新台幣要賣57,000元，在日本約日幣20～22萬円，當時換算完約合新台幣44,000元左右，價差約一萬；她發現如愛馬仕絲巾等產品，也是有明顯價差。看到不少部落客是從日本唐吉軻德入手精品，差距就又更大了。
本身是無印良品愛好者的嫺嫺，目前愛用的三顆行李箱全是MUJI的，從衣物到連彩妝蜜粉都指名使用無印良品，堪稱鐵粉等級。她透露MUJI的蜜粉台灣售價分別為大顆460元、小顆250元；但她在日本入手大顆蜜粉換算成台幣卻只要290元，相當於在台灣買小顆蜜粉的錢，其實在日本可以買到大顆的。
現在不少台灣人熱愛的無印良品行李箱，嫺嫺也是超級推薦，平價耐用還有煞車小設計。她分析，平時購買當然日本比台灣划算，但如果台灣遇到週年慶「滿千送百」優惠時，可是會比日本便宜喔。她也透露，的確曾經發現偶有無印良品的衣物，幾乎是將日幣轉成台幣在賣，建議近期有赴日旅遊打算的讀者，可以出發前先觀察一下價格再下手。
記者另外請到時常往返日本出差的餐飲業者陳小姐，分享疫後一家四口、兩大兩小剛從日本玩六天五夜回來的經驗。她直呼「平時常幫女兒購買的UNIQLO內衣，每件就有30～50元價差」。她表示「感覺得到日本商家為了重新迎接觀光客，各店都有很多不同折扣與優惠」，加上退稅的金額其實很划算。
她透露自己整趟旅程其實不太詳細比價，但返台後有感，明明這次一家人一起出門，整體消費額度卻比疫情前自己一個人出門來得低，但該吃該花的也沒少，認為「費用較高的部分是貴在機票」。陳小姐分析，她認為「目前日本住宿費用有點兩極化，如果選擇平價商務旅店的話，因為現在日幣匯率漂亮，相對比以前印象的房價都來得便宜；但如果是星級飯店的等級，倒是會比以往昂貴」。
《NOWnews今日新聞》記者趁出差到日本，幫大家直擊最愛的日本國民平價品牌UNIQLO、MUJI無印良品，還有Mister Dount甜甜圈的在地價格，全部比價給你看。日本當地在標示Tax-Free的店家內，消費單筆未稅金額達5,000円以上、至50萬円以下，就能辦理退稅，目前消費稅為10%，少部份零食飲料等商品仍為8%。
以下記者實際查訪的日幣價格，以近期匯率1日幣等於0.22新台幣來估算。多數日本產品還尚未退稅，就已比台灣售價來得便宜；如果買到可退稅額度，相對更為划算。
📌UNIQLO（日幣價格皆含稅）
▪羅紋坦克背心 下殺限定價格¥790（換算NT$182）台灣售價390元／價差省208元
▪輕便工作褲¥3,990（換算NT$921）台灣售價1,290元／價差省369元
▪AIRism特級彈性洋裝(無袖) ¥2,990（換算NT$690）台灣售價990元／價差省300元
▪粗紡棉質洋裝(無袖) ¥4,990（換算NT$1,152），台灣售價1,490元／價差省338元
▪棉質平口內褲¥590（換算NT$136）台灣售價1件200元／價差貴64元
▪襪子1雙¥390（換算NT$90）台灣售價1雙130元／價差貴40元
📌MUJI無印良品（日幣價格皆含稅）
▪法式袖T恤¥790（換算NT$182）台灣售價450元／價差省268元
▪舒適休閒鞋¥2,990（換算NT$690）台灣售價890元／價差省200元
▪泡立網浴球小¥99、大¥150（換算NT$22.8、NT$34.6）台灣售價小39元、大59元／價差貴16元、24元
▪行李箱20L ¥17,900（換算NT$4,133）台灣售價20L 3,990元／日幣退稅後，價差省188元；不過台灣台北各門市已全售罄。
📌Mister Dount甜甜圈（採外帶日幣含稅價格計算）
▪蜜糖波堤¥151（換算NT$34.8）台灣售價39元／價差貴4元
▪草莓波堤¥162（換算NT$37）台灣售價39元／價差貴2元
▪卡士達法蘭奇¥162（換算NT$37）台灣售價39元／價差貴2元