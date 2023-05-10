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台人愛「慢活」包機獨飛日本花卷　泡12種溫泉、探世界遺產免2萬

▲日本直擊雄獅旅天下搭台灣虎航包機獨飛「台北－花卷」，首航旅客相中「慢活」。初期每週2班次來回，爽泡12種溫泉、探訪世界遺產2萬有找。（圖／記者蕭涵云攝）
▲日本直擊雄獅旅天下搭台灣虎航包機獨飛「台北－花卷」，首航旅客相中「慢活」。初期每週2班次來回，爽泡12種溫泉、探訪世界遺產2萬有找。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/日本報導

雄獅旅遊集團旗下子公司「旅天下」，獨家攜手台灣虎航今（10）日正式復飛「台北－花卷」包機航線，《NOWnews今日新聞》在日本直擊首航，旅客透露相中「慢活旅遊」，沒想到驚喜成為復航首飛旅客。旅天下初期提供將「台北－花卷」每週2班次來回，每人最低價只要19,888元起，爽泡12種溫泉、探訪世界遺產2萬有找。

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旅遊復甦爆發出國熱潮！日本又迎接邊境鬆綁免疫苗證明，看好國人赴日商機再擴大，雄獅旅遊集團旗下子公司「旅天下」，今（10）日獨家攜手台灣虎航正式復飛「台北－花卷」包機航線，首航載客率便達8成。也是花卷機場於疫後首度迎接國際航班起降，還特別派出消防車灑水進行過水門禮儀式，岩手縣政府也於機場舉辦盛大的復航典禮，邀請岩手縣知事達增拓也、台灣虎航董事長陳漢銘、旅天下總經理李嘉寅出席，每位搭乘復飛首班機旅客還獲得一份岩手縣特色伴手禮，包括和菓子、南部型染杯墊等。

▲岩手縣政府相當重視包機獨飛「台北-花卷」重啟航線，記者會上派出吉祥物迎接歡迎首航旅客。（圖／記者蕭涵云攝）
▲岩手縣政府相當重視包機獨飛「台北-花卷」重啟航線，記者會上派出吉祥物迎接歡迎首航旅客。（圖／記者蕭涵云攝）
位於全日本都道府縣之中面積排行第二大的岩手縣（最大面積為北海道），花卷機場是日本東北地區重要的國際對外門戶，縣內的花卷溫泉鄉更是東北最大型溫泉區，遍佈各具特色的12種溫泉；並擁有豐富的自然風光及世界遺產等知名歷史文化景點。

以往「台北－花卷」航線平均載客率皆有8成以上，無論是想在岩手當地深度旅遊，或往北前往青森、往南造訪仙台都相當便利，相當受到台灣旅客青睞。

首航旅客來自台中62歲的曾小姐與《NOWnews今日新聞》分享，今天是跟著日文老師與同學一行30多人造訪岩手，過去到日本玩過20幾次的她，疫後第一次出國，特別選擇沒玩過的花卷作為第一站，將再往山形旅行；另一位同學接著說「覺得這裡是慢活旅遊」，沒想到驚喜成為復航首飛旅客。

旅天下初期提供將「台北－花卷」每週2班次來回，為旅客打造更深度遊覽日本東北地區的便利性，配合花卷包機推出「東北無自費餐、文化遺產中尊寺雙溫泉4日」，每人最低價19,888元起，探訪世界文化遺產「平泉中尊寺」、奧陸國第一宮「鹽竈神社」、日本最第一美溪「嚴美溪」等經典行程，才2萬元有找；而「東北奧入瀨溪散策、銀山溫泉、遊船溫泉5日」，升級一餐吃到飽並且保證入住4晚溫泉飯店，則每人最低價35,888元起。

5/14還加碼推出北海道函館獨包行程，提供市場少見的北海道6日行程，「春櫻北海道、函館夜景纜車 溫泉6日」，保證入住1晚五星飯店及3晚溫泉飯店，每人最低價29,888元起，更是3萬元有找。還可同時一起玩遍道東、道央、道南等地區的特色景點，抓住櫻花季尾巴賞櫻。

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