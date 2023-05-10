台人愛「慢活」包機獨飛日本花卷　泡12種溫泉、探世界遺產免2萬

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位於全日本都道府縣之中面積排行第二大的岩手縣（最大面積為北海道），花卷機場是日本東北地區重要的國際對外門戶，縣內的花卷溫泉鄉更是東北最大型溫泉區，遍佈各具特色的12種溫泉；並擁有豐富的自然風光及世界遺產等知名歷史文化景點。
以往「台北－花卷」航線平均載客率皆有8成以上，無論是想在岩手當地深度旅遊，或往北前往青森、往南造訪仙台都相當便利，相當受到台灣旅客青睞。
首航旅客來自台中62歲的曾小姐與《NOWnews今日新聞》分享，今天是跟著日文老師與同學一行30多人造訪岩手，過去到日本玩過20幾次的她，疫後第一次出國，特別選擇沒玩過的花卷作為第一站，將再往山形旅行；另一位同學接著說「覺得這裡是慢活旅遊」，沒想到驚喜成為復航首飛旅客。
旅天下初期提供將「台北－花卷」每週2班次來回，為旅客打造更深度遊覽日本東北地區的便利性，配合花卷包機推出「東北無自費餐、文化遺產中尊寺雙溫泉4日」，每人最低價19,888元起，探訪世界文化遺產「平泉中尊寺」、奧陸國第一宮「鹽竈神社」、日本最第一美溪「嚴美溪」等經典行程，才2萬元有找；而「東北奧入瀨溪散策、銀山溫泉、遊船溫泉5日」，升級一餐吃到飽並且保證入住4晚溫泉飯店，則每人最低價35,888元起。
5/14還加碼推出北海道函館獨包行程，提供市場少見的北海道6日行程，「春櫻北海道、函館夜景纜車 溫泉6日」，保證入住1晚五星飯店及3晚溫泉飯店，每人最低價29,888元起，更是3萬元有找。還可同時一起玩遍道東、道央、道南等地區的特色景點，抓住櫻花季尾巴賞櫻。