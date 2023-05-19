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獨／國旅貴到沒道理！旅客怨住1晚可玩日本4天？日溫泉飯店價格曝

▲國旅貴到沒道理？旅客怨住在台灣1晚可玩日本4天？《NOWnews今日新聞》記者上週正好隨雄獅「旅天下」採訪「台北－花卷」首航，曝光當地溫泉飯店價格。（圖／記者蕭涵云攝）
▲國旅貴到沒道理？旅客怨住在台灣1晚可玩日本4天？《NOWnews今日新聞》記者上週正好隨雄獅「旅天下」採訪「台北－花卷」首航，曝光當地溫泉飯店價格。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/日本報導

究竟台灣國旅是否貴到沒道理？上週《NOWnews今日新聞》記者隨雄獅旅遊集團「旅天下」，攜手台灣虎航包機獨飛日本，直擊「台北－花卷」首航載客率達8成。採訪搶頭香的旅客裡，有人忍不住透露，出國前4月底上網查詢溪頭知名渡假飯店，竟然一晚飆漲破萬元，讓他驚呼「快要比這趟出國還貴」。

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疫後出國衝日本的國人非常多，《NOWnews今日新聞》隨旅天下「台北－花卷」首航，採訪東北最大型溫泉區花卷溫泉鄉，以及世界遺產等知名歷史文化景點。採訪到搶頭香、來自台中的旅客曾小姐分享，她相中日本東北二三線城市的「慢活」旅遊特色而來，特別選擇沒玩過的花卷作為第一站，將再往山形旅行。

▲東北溫泉勝地岩手縣「花卷溫泉」，玫瑰浴常態於千秋閣開放，因拍攝需求特別設置於花卷飯店露天浴池，特殊拍攝經過飯店同意。（圖／記者蕭涵云攝）
▲東北溫泉勝地岩手縣「花卷溫泉」，玫瑰浴常態於千秋閣開放，因拍攝需求特別設置於花卷飯店露天浴池，特殊拍攝經過飯店同意。（圖／記者蕭涵云攝）
同團另一名台灣旅客則忍不住向記者透露，幾個月前才去溪頭某知名飯店，當時住宿雙人房一晚含早餐，約花費5千多元；直到4月底又上Booking.com查了一下，看到相同飯店只剩一間房，但房價竟然已經飆到一晚1萬6千元。他對記者直說，「這次來岩手縣四天三夜才2萬元有找」，認為國內住宿價格不是太友善。

▲大谷翔平家鄉位於日本東北岩手縣。花卷溫泉「2019年外國旅客90%為台灣人」。縣知事達增拓分享，盛岡市獲《紐時》評選「2023年最值得去的52個地方」第二名。（圖／記者蕭涵云攝）
▲花卷溫泉「2019年外國旅客90%為台灣人」，受到國人喜愛。（圖／記者蕭涵云攝）
記者向旅天下確認，日本岩手縣「花卷溫泉飯店」，5月ㄧ泊二食基本定價為每人日幣1,6000～1,7000円，將會視季節有所調整；以近期匯率1日幣等於0.22新台幣，換算成新台幣約3,600～3,900元。而「雫石王子大飯店」淡季ㄧ泊二食則為12,000円，旺季則一個人多增加2～3,000円不等；折合新台幣約為2,770～3,460元左右。

▲雫石王子大飯店的溫泉旁，竟然還養了錦鯉。（圖／記者蕭涵云攝）
▲雫石王子大飯店的溫泉旁，竟然還養了錦鯉。（圖／記者蕭涵云攝）
記者再至agoda訂房網站查詢，「花卷溫泉飯店」5月底價格顯示為台幣4,200～4,700元、「雫石王子大飯店」則為2,500～2,800元左右。而再到Booking.com查詢5月日本其他溫泉飯店房價，神奈川縣的箱根溫泉，從評價7至9分的飯店房價約為3,900～14,000元新台幣；而大分縣的由布院溫泉，同樣找尋評價7至9分的飯店房價則有4,000元～9,900元可選，其實價格落差都不小。建議民眾多方比較，才能挑選到適合自己需求又符合旅遊預算的選擇。

▲神奈川縣的箱根溫泉，房價從3,900～14,000元新台幣都有。（圖／翻攝自Booking.com）
▲神奈川縣的箱根溫泉，房價從3,900～14,000元新台幣都有。（圖／翻攝自Booking.com）
▲大分縣的由布院溫泉房價則有4,000元～9,900元可選。（圖／翻攝自Booking.com）
▲大分縣的由布院溫泉房價則有4,000元～9,900元可選。（圖／翻攝自Booking.com）
▲北投溫泉光是4星飯店也有4,000～11,000元的價格可選。（圖／翻攝自Booking.com）
▲北投溫泉光是4星飯店也有4,000～11,000元的價格可選。（圖／翻攝自Booking.com）

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