獨／日本疫後物價飆漲！旅行社曝飯店、餐飲貴20% 1原因外國客虧
疫後迎接出國潮，加上日本入境鬆綁免疫苗證明，且日幣匯率貶值，讓國人認為到日本遊玩相對划算。然而旅行社業者分享其實日本疫後物價已飆漲，飯店加上餐飲貴了約20%，加上目前日本境內仍在實施旅遊補助，當內需市場大，其實對外國客便有排擠效果，算是較為不利。更有旅遊平台分享，接下來迎接暑假旺季，預估Q3的日本團體價格，也會連帶有2～3成的漲幅。
記者蕭涵云/日本報導
近期台灣迎接出國熱潮，不少航空公司重啟航線復飛、還祭出划算票價吸引消費者；而旅行社也相繼釋出優惠旅遊價格搶出國旅遊商機。國人向來熱愛到日本旅行，也成為睽違三年疫後出國的首選，加上日本入境鬆綁免疫苗證明，且日幣匯率貶值，不少國人認為現在到日本遊玩相對划算。
然而雄獅旅遊集團旗下子公司「旅天下」總經理李嘉寅，接受《NOWnews今日新聞》採訪時透露，認為「日本疫後物價確實有增加」，當地成本的確比疫情前高。他分析以前團體午餐每人約1500～2000円日幣；疫後缺工等種種因素，導致團客光中午餐費就有2000円、2500円、3000円日幣不等的調整。
據李嘉寅分析，光是日本東北溫泉飯店的房價就漲了6000円日幣；但當地飯店仍受限人力關係，甚至收客率都還無法達滿。他透露，光是飯店加上餐飲總共就漲了20%。而擅長利用包機策略、獨飛多個亞洲航點的「旅天下」，也觀察到包機費用已漲了3成左右。李嘉寅近一步表示，尤其「目前日本境內仍在實施旅遊補助，當內需市場大，其實對外國遊客便有排擠效果，算是較為不利」。
旅遊平台易遊網也分享，「日本飯店、餐飲、票券或是當地遊覽車，隨著疫後解封都有調漲的現象」，尤其接下來又要迎接暑假旺季，相關業者在價格上都有調整，「預估Q3的日本團體價格，也會連帶有2～3成的漲幅」。