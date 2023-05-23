新竹城隍廟旁小吃「粉沯」怎麼念？在地人親揭密：沾醬好吃
想吃不會讀怎麼辦？有民眾近日到新竹城隍廟附近的小吃用餐，在點餐時發現菜單上寫了一道叫「粉沯」的小菜，上面還標明著推薦兩字，感覺進店一定要吃看看，可是他完全不知道這道菜的「第二個字」怎麼念，於是發上網與眾人分享，引得熱議。
記者李惠婷/綜合報導
原PO於臉書社團《爆廢公社二館》發文，表示自己在新竹的某家小吃店發現一道名叫「粉沯」的小菜，一份價格70元，旁邊還附上推薦二字，令原PO相當有興趣，不過卻無法正確辨識出讀音，於是發文詢問「這個字怎麼念？！」
如此少見的字考倒一票網友，大家便都創意回答「水右=水喲」、「一般是念沯，但有一些地方是念沯，但我還是念沯」、「跟我唸一遍：粉水石，這樣你學會了嗎？」、「看地區，台北一般讀沯，但台中通常讀沯，台南普遍讀沯」，只有幾名認真回覆「ㄗㄚˊ、ㄊㄚˋ，台語唸ㄑㄧㄤˊ」。
事實上，「粉沯」就是「粉腸」，沯的讀音是「ㄗㄚˊ」或「ㄗㄢˇ」，台語讀音是「ㄑㄧㄤˊ」，是沖水的意思，據《臺灣閩南語常用詞辭典》解釋，粉腸是以甘藷粉、肉丁和筍丁灌入豬腸而成。
網友表示「先不要管那個怎麼念，啊好吃嗎？」，民眾對此感想不一，指出「這個是超噁心的粉沯，在大甲吃過一次」、「QQ的，沾醬蠻好吃」、「一圈一圈QQ的，不錯吃」。