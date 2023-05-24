準新郎醫師闖民宿猥褻熟睡女！遭起底是衛生局長姪子 他承認了
近日傳出一件駭人的「性騷擾案件」，一群女性到台南租房遊玩，沒想到凌晨時遭陌生男子從陽台闖入，並朝著熟睡女生的臉部自瀆，距離甚至不超過5公分，一行人趕緊報警，卻發現該名男子竟是當天要結婚，且「婚禮還是有完成」，誇張的行徑引起網友關注，不久後就被肉搜出男子醫師的身分，更有人發覺他是台南市衛生局長蘇世斌的姪子，而蘇世斌也承認了。
記者李惠婷/綜合報導
回顧整起事件，受害者與閨蜜3人20日到台南遊玩，一行人小酌之後入睡，一名陌生男子於清晨5點30分左右從陽台潛入他們的房間，其中一名女生因感覺床大力搖晃醒來，驚覺有名陌生男子裸著上身朝她「猥褻打飛機」，男子見東窗事發便迅速從陽台逃跑。幾名受害者立刻去報案，男子被逮捕後辯稱「喝醉酒什麼都不記得」，最後甚至沒有立即到案做筆錄，而是先完成當天的婚禮。
該事件在網上引起軒然大波，網友挖出該男為台南市衛生局長蘇世斌的姪子，而蘇世斌23日也並未否認，說明犯案的年輕人已成年，需負起責任承擔錯誤，目前全案都已進入處理程序，會讓該難自己去面對、處理。
該男的職業及工作單位也通通被起底，任職的台南某醫院回應，指出本案已由警方受理偵辦，「在其現非本院員工的前提下，相關評論及提問，本院實無從答起，但請大家見諒」。