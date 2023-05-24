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房市／信義全球陳怡君用研究精神　打拼商用不動產

▲把客戶的事當作自己的事，為客戶提供一站式服務，是信義全球資產專案經理陳怡君工作多年的心法。（圖／資料照片）
▲把客戶的事當作自己的事，為客戶提供一站式服務，是信義全球資產專案經理陳怡君工作多年的心法。（圖／資料照片）

家庭消費中心/綜合報導

野生動物保育圈鑽研多年的陳怡君畢業後即任職於非營利團體，在熟悉的保育領域持續進行研究、發揮所長。一次轉念跳脫舒適圈，放棄多年耕耘改投身商用不動產；新人期從掃樓、踩線開始，但商用領域客戶是慣於接觸仲介的公司法人，多數已有自己熟識、習慣的服務業務，沒有經驗的業務很難取信於客戶，因而要打入市場難度很高。吃足苦頭的陳怡君沒有因此氣餒，反而用作研究的精神深化專業，進而獲得客戶的信賴，從一竅不通到突破撞牆期，今年更一舉拿下傑出不動產經紀人獎。

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學術研究出身的信義全球資產專案經理陳怡君過去在基金會工作長達10年，合作對象以公司法人居多，因此在轉換跑道時，縱使對不動產毫無經驗，還是選擇挑戰難度更高的商用不動產。入行後發現客戶比自己還熟悉業務、加上由於客戶主體是公司法人，不論買賣或是租賃一個案件牽涉層面繁多，成交動輒需要1-2年以上，這相較自用住宅漫長的交易過程，讓陳怡君屢屢受挫。如何突破困境？陳怡君說，自己起步較慢，也經常會出現迷途感，但總是在快要放棄的時候，案件又出現希望讓自己又有動力再往前。

有別於一般自用住宅，商用不動產領域需要處理的問題比較複雜且環環相扣，包括建築、會計、營業登記等各項法規，都是牽動案件成交的關鍵，因此坊間有不少業務會選擇含糊帶過；但是學術出身的陳怡君卻反其道而行，發揮過往做研究的精神，越不理解的部分，會更積極的鑽研、找出問題、統整資訊、歸納出解方，再連同參考資料一併提供給客戶，讓對方掌握各方面資訊，不僅讓客戶安心，無形中也累積了自己的實力。至於案件洽談過程需時較久的調適，陳怡君笑說，過去做研究也需要一段時間累積資訊、彙整資料才能淬鍊出成果，訓練出的耐心與沉穩幫助自己打下紮實的基礎。

但真正突破撞牆期，要從賣掉一個待價而沽10年的店面開始。提到這個棘手的案例，陳怡君說，新人階段會接觸到的案子通常是比較冷僻的物件，而這個案例因為地點較偏，加上時逢店面交易的冷靜期，讓物件高掛出售多年始終未能成交。陳怡君發揮過去做研究蹲點的精神開始抽絲剝繭、找尋物件特殊性並且分析適合的產業，發現這個店面後方有充足的卸貨空間，適合有進出貨需求，或是車業相關客戶，因此進一步與同事聯手找到有需求的買主，將塵封已久的物業以貼近市場行情的價格順利售出，連大樓總幹事也多次表示敬佩，讓陳怡君拿下入行以來第一個Top1。

剛走出新人撞牆期，卻又因為迎來新生命不得不調整步伐、重新適應，但這一路的挫折沒能打倒陳怡君，實戰經驗與客戶的肯定都成為前進的動能。入行至今6年，陳怡君始終期許自己成為客戶的不動產顧問，為了幫客戶賣掉不能獨立開發的整棟酒店式公寓、曾協助客戶進行旅館變更、舉辦公聽會；面對用途特殊的土地物業，主動找建築師商討可能性，在發現土地用途很受限時，再主動諮詢工程顧問公司了解變更可行性，甚至尋求立委協助。認真積極的態度與細膩的服務，不只獲得客戶去電總公司以「七星級」讚揚，也讓當時第一個租賃委託客戶印象深刻，多年前僅是一個小租賃案，卻能延伸至今，當家族有不動產相關的需求，第一個找的必定是她。

把客戶的事當作自己的事，為客戶提供一站式服務，是陳怡君工作多年的心法。從只有一個小租賃案的仲介菜鳥到經手上億資產的千萬經紀人，並且進一步獲得獎項肯定，未來陳怡君也期許自己能保持本心、繼續累積實力，以專業不動產顧問的角色為客戶提供更好的服務。

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