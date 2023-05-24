房市／信義全球陳怡君用研究精神　打拼商用不動產

我是廣告 請繼續往下閱讀
有別於一般自用住宅，商用不動產領域需要處理的問題比較複雜且環環相扣，包括建築、會計、營業登記等各項法規，都是牽動案件成交的關鍵，因此坊間有不少業務會選擇含糊帶過；但是學術出身的陳怡君卻反其道而行，發揮過往做研究的精神，越不理解的部分，會更積極的鑽研、找出問題、統整資訊、歸納出解方，再連同參考資料一併提供給客戶，讓對方掌握各方面資訊，不僅讓客戶安心，無形中也累積了自己的實力。至於案件洽談過程需時較久的調適，陳怡君笑說，過去做研究也需要一段時間累積資訊、彙整資料才能淬鍊出成果，訓練出的耐心與沉穩幫助自己打下紮實的基礎。
但真正突破撞牆期，要從賣掉一個待價而沽10年的店面開始。提到這個棘手的案例，陳怡君說，新人階段會接觸到的案子通常是比較冷僻的物件，而這個案例因為地點較偏，加上時逢店面交易的冷靜期，讓物件高掛出售多年始終未能成交。陳怡君發揮過去做研究蹲點的精神開始抽絲剝繭、找尋物件特殊性並且分析適合的產業，發現這個店面後方有充足的卸貨空間，適合有進出貨需求，或是車業相關客戶，因此進一步與同事聯手找到有需求的買主，將塵封已久的物業以貼近市場行情的價格順利售出，連大樓總幹事也多次表示敬佩，讓陳怡君拿下入行以來第一個Top1。
剛走出新人撞牆期，卻又因為迎來新生命不得不調整步伐、重新適應，但這一路的挫折沒能打倒陳怡君，實戰經驗與客戶的肯定都成為前進的動能。入行至今6年，陳怡君始終期許自己成為客戶的不動產顧問，為了幫客戶賣掉不能獨立開發的整棟酒店式公寓、曾協助客戶進行旅館變更、舉辦公聽會；面對用途特殊的土地物業，主動找建築師商討可能性，在發現土地用途很受限時，再主動諮詢工程顧問公司了解變更可行性，甚至尋求立委協助。認真積極的態度與細膩的服務，不只獲得客戶去電總公司以「七星級」讚揚，也讓當時第一個租賃委託客戶印象深刻，多年前僅是一個小租賃案，卻能延伸至今，當家族有不動產相關的需求，第一個找的必定是她。
把客戶的事當作自己的事，為客戶提供一站式服務，是陳怡君工作多年的心法。從只有一個小租賃案的仲介菜鳥到經手上億資產的千萬經紀人，並且進一步獲得獎項肯定，未來陳怡君也期許自己能保持本心、繼續累積實力，以專業不動產顧問的角色為客戶提供更好的服務。