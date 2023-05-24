漢堡王殺紅眼！12款「買一送一」划算優惠 漢堡套餐79元超便宜
夏天還沒到速食大戰先開打！漢堡王今（24）日發出最新「畢業狂歡優惠券」，6月開吃到7月暑假狂吃61天！漢堡套餐竟然下殺79元超便宜，光是「百元有找」的個人套餐就有5款！超狂12款「買一送一」大放送，可以狂吃到7/31。包括大家最愛的5款大杯快樂水飲料、薯條都有「買一送一」，還有雞塊「買4送4」。
記者蕭涵云/綜合報導
漢堡王目前現行的「江湖救急優惠券」至5/31還沒走完，就又公布最新「畢業狂歡優惠券」，6/1～7/31連吃61天，其中12款「買一送一」還提前5/24就開跑！包括5款大杯快樂水飲料（可樂/七喜/激浪/華年達橘子味汽水/檸檬風味紅茶）買一送一，薯條(中)、辣薯球(中) 、四塊雞塊、小華堡、西部小華堡、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡通通「買一送一」！雞塊「買4送4」、4款漢堡買一送一超大方。
方便個人獨享的漢堡套餐，「雙起司牛肉堡＋小辣薯球＋中可」竟然下殺79元超便宜！而且「百元有找」的個人套餐就有5款，莫札瑞拉起司烤牛堡、西部小華堡、花生培根牛肉堡，搭配雞塊、薯球及飲料才99元；其中，「經典脆雞堡＋4塊雞塊＋小薯＋中可」超澎湃也只要99元！
還有4款雙人餐只要168元起，肉肉控必吃的招牌火烤牛肉美味「小華堡雙套餐」，兩人吃好只要付168元；萬年不敗「華堡雙套餐」也只要239元。加菜再選銅板點心優惠，蘋果派、勁濃起士薯只要35元，小華堡一個只要59元，8塊雞塊搭配洋蔥圈(大)也只要99元。
另外，台灣麥當勞歡樂送也於今天開跑最新優惠，爽吃「雞塊買6送6」！5/24～6/13，訂餐輸入優惠碼「CHEESE」，即可享6塊麥克鷄塊、薯餅、酥嫩鷄翅、經典美式(冰/熱)買一送一（五選一）優惠；5/20～5/31麥當勞Ｘ LINE禮物也有優惠活動，爽吃「OREO冰炫風買一送一」。