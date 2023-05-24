雞塊買6送6！麥當勞6款「買一送一」優惠開吃　冰炫風、薯餅都有

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麥當勞歡樂送年中回饋獨家優惠，5/24～6/13，使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，消費滿38元起，並輸入優惠碼「CHEESE」，即可享6塊麥克鷄塊、薯餅、酥嫩鷄翅、經典美式(冰/熱)買一送一（五選一）優惠，大家又可以爽吃最愛的「麥克雞塊買6送6」。提醒大家，贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次，本活動Uber Eats、foodpanda均不適用。
📌麥當勞OREO冰炫風「買一送一」
麥當勞Ｘ LINE禮物優惠活動，即日起～5/31於LINE禮物可享「OREO冰炫風買一送一」，電子商品券優惠限量5,200組 (售完為止)；每週三購買或轉贈麥當勞全品項商品，享10% LINE POINTS回饋。
📌肯德基「23757」2炸雞+6蛋撻+薯條＝220元！加1元多一件
街口會員獨享肯德基限定優惠，祭出2023端午節最強禮盒組，即日起～2023/7/31，至肯德基使用「街口支付」付款，並出示優惠券（或手機圖檔）即享優惠，「1塊青花椒香麻脆雞(辣)＋1塊咔啦脆雞＋6顆原味蛋撻＋香酥脆薯(中)」，只要220元（原價447元），當場省下227元。
提醒大家，線上點餐需至肯德基官網「優惠券專區」輸入優惠代碼「23757」就能使用；不適用外送；優惠不得同時併用喔。而且使用預訂快取，購買指定餐點現在還有「加1元多一件」優惠。買XL套餐，加1元多一顆原味蛋撻；買桶餐加1元多一塊咔啦脆雞或4塊上校雞塊。提醒大家，每套限加購一次。