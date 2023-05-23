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肯德基「2炸雞+6蛋撻+薯條」220元！隱藏優惠被挖出　加1元多1件

▲肯德基隱藏優惠代碼被挖出，「2炸雞+6蛋撻+薯條」特價220元，現在還有加1元多1件優惠，加1元就能吃到原味蛋撻、咔啦脆雞或4塊上校雞塊。（圖／記者蕭涵云攝）
▲肯德基隱藏優惠代碼被挖出，「2炸雞+6蛋撻+薯條」特價220元，現在還有加1元多1件優惠，加1元就能吃到原味蛋撻、咔啦脆雞或4塊上校雞塊。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

聰明消費省荷包！速食品牌肯德基又有隱藏優惠代碼被挖出，「2炸雞+6蛋撻+薯條」只要特價220元，現在還有加1元多1件優惠，使用預定快取買XL套餐，加1元多一顆原味蛋撻；買桶餐加1元多一塊咔啦脆雞或4塊上校雞塊。

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📌肯德基：「23757」2炸雞+6蛋撻+薯條＝220元
街口會員獨享肯德基限定優惠，祭出2023端午節最強禮盒組，即日起～2023/7/31，至肯德基使用「街口支付」付款，並出示優惠券（或手機圖檔）即享優惠，「1塊青花椒香麻脆雞(辣)＋1塊咔啦脆雞＋6顆原味蛋撻＋香酥脆薯(中)」，只要220元（原價447元），當場省下227元。

提醒大家，線上點餐需至肯德基官網「優惠券專區」輸入優惠代碼「23757」就能使用；不適用外送；優惠不得同時併用喔。

▲搶6000元商機！肯德基雞塊、脆薯「加1元多1件」，蛋撻套餐均一價66元。摩斯漢堡「安心取溫馨送」獨家優惠，蒟蒻禮盒買10送10。（圖／記者蕭涵云攝）
▲肯德基被挖出青花椒香麻脆雞隱藏優惠，記下代碼划算開吃。（圖／記者蕭涵云攝）
📌肯德基：預定快取「加1元多1件」蛋撻或炸雞
肯德基使用預定快取，購買指定餐點現在還有「加1元多1件」優惠。買XL套餐，加1元多一顆原味蛋撻；買桶餐加1元多一塊咔啦脆雞或4塊上校雞塊。提醒大家，每套限加購一次。

▲麥當勞大薯「買一送一」爽吃到月底。（圖／記者蕭涵云攝）
▲麥當勞大薯「買一送一」爽吃到月底。（圖／記者蕭涵云攝）
📌麥當勞：7款「買一送一」！雞塊、大薯、冰炫風都半價
台灣麥當勞歡樂送即日起至6/13，訂餐輸入優惠碼「CHEESE」，即可享6塊麥克鷄塊、薯餅、酥嫩鷄翅、經典美式(冰/熱)買一送一（五選一）優惠，相當於「麥克雞塊買6送6」；麥當勞APP於5/10～5/23「隨買店取」，推出「7折起下午茶超值餐點」電子商品券優惠；5/20～5/31使用LINE禮物，還有麥當勞「OREO冰炫風買一送一」。

鎖定Ubereats、foodpanda外送平台，即日起到5/23，也推出麥當勞「大薯買一送一」優惠！相當於大薯半價吃到5月底。提醒大家，僅限外送平台適用，麥當勞門市、歡樂送不適用此活動。

肯德基母親節優惠！炸雞蛋撻餐下殺99元　5塊咔拉脆雞桶餐349元

週末速食優惠／麥當勞6款「買一送一」　拿坡里大披薩+6炸雞520元

剩3天！三商巧福「牛肉麵、排骨飯」特價95元　福勝亭豬排日優惠

星巴克「買一送一」今天開始兌換　還有「第二杯半價」喝到6/11

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