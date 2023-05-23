肯德基「2炸雞+6蛋撻+薯條」220元！隱藏優惠被挖出　加1元多1件

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街口會員獨享肯德基限定優惠，祭出2023端午節最強禮盒組，即日起～2023/7/31，至肯德基使用「街口支付」付款，並出示優惠券（或手機圖檔）即享優惠，「1塊青花椒香麻脆雞(辣)＋1塊咔啦脆雞＋6顆原味蛋撻＋香酥脆薯(中)」，只要220元（原價447元），當場省下227元。
提醒大家，線上點餐需至肯德基官網「優惠券專區」輸入優惠代碼「23757」就能使用；不適用外送；優惠不得同時併用喔。
📌肯德基：預定快取「加1元多1件」蛋撻或炸雞
肯德基使用預定快取，購買指定餐點現在還有「加1元多1件」優惠。買XL套餐，加1元多一顆原味蛋撻；買桶餐加1元多一塊咔啦脆雞或4塊上校雞塊。提醒大家，每套限加購一次。
📌麥當勞：7款「買一送一」！雞塊、大薯、冰炫風都半價
台灣麥當勞歡樂送即日起至6/13，訂餐輸入優惠碼「CHEESE」，即可享6塊麥克鷄塊、薯餅、酥嫩鷄翅、經典美式(冰/熱)買一送一（五選一）優惠，相當於「麥克雞塊買6送6」；麥當勞APP於5/10～5/23「隨買店取」，推出「7折起下午茶超值餐點」電子商品券優惠；5/20～5/31使用LINE禮物，還有麥當勞「OREO冰炫風買一送一」。
鎖定Ubereats、foodpanda外送平台，即日起到5/23，也推出麥當勞「大薯買一送一」優惠！相當於大薯半價吃到5月底。提醒大家，僅限外送平台適用，麥當勞門市、歡樂送不適用此活動。