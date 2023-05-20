週末速食優惠／麥當勞6款「買一送一」　拿坡里大披薩+6炸雞520元

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣麥當勞歡樂送即日起至6/13，訂餐輸入優惠碼「CHEESE」，即可享6塊麥克鷄塊、薯餅、酥嫩鷄翅、經典美式(冰/熱)買一送一（五選一）優惠，相當於「麥克雞塊買6送6」；麥當勞APP於5/10～5/23「隨買店取」，推出「7折起下午茶超值餐點」電子商品券優惠；5/20～5/31使用LINE禮物，還有麥當勞「OREO冰炫風買一送一」。
💘漢堡王：9款「買1送1」
即日起～5/31「江湖救急優惠券」，個人超省餐99元起，雙人激省餐最低也只要168元起；熱銷餐點包括脆洋蔥牛肉堡、4塊雞塊、激浪汽水、辣薯球，共4種「買1送1」，爽吃2顆脆洋蔥牛肉堡才89元。
5月勞動月再加碼即日起～5/31大杯快樂水「買1送1」，850 cc的可樂、七喜、激浪、華年達橘子味汽水、檸檬風味紅茶，通通可以買1送1超過一個月。
💘肯德基：炸雞蛋撻餐下殺99元 隱藏優惠代碼被挖出
肯德基母親節推出「女王登基必勝日」優惠活動，PK雙饗卡APP會員獨享，5款套餐下殺最低56折起。其中「絕省脆雞餐」下殺99元，爽吃「咔拉脆雞＋香酥脆薯(小)＋原味蛋撻＋可樂(小)」。5塊雞金選餐「咔拉脆雞 x 5＋上校雞塊 x 4＋原味蛋撻 x 2＋無糖茉莉綠茶(中) x 2」只要349元（原價558元）。
PK雙饗卡APP會員，5/2～5/22期間可享美食優惠券56折起，每日登入APP還可抽Dyson吹風機、宜蘭力麗威斯汀度假酒店一泊二食雙人住宿券等超讚獎品。
街口會員獨享肯德基隱藏優惠，即日起～2023/7/31，至肯德基使用「街口支付」付款，並出示優惠券（或手機圖檔）即享優惠，「4塊咔啦脆雞＋6顆原味蛋撻＋2份香酥脆薯(小)＋2杯百事可樂(中)」，只要315元（原價686元），當場現省371元。提醒大家，線上點餐需至肯德基官網「優惠券專區」輸入優惠代碼「23512」就能使用；不適用外送，優惠不得同時併用喔。
💘頂呱呱：炸雞、呱呱包餐「均一價99元」
頂呱呱即日起至5/21下殺66折，全台頂呱呱門市（除劍潭、桃園機場店）及限foodpanda外送平台。「寵愛媽雞餐」原味炸雞＋地瓜薯條＋35元飲品，特價99元（原價150元）；「勇抱呱寶餐」呱呱包＋阿勇雞塊 x 5＋35元飲品，同樣特價99元（原價150元），划算開吃。提醒大家炸雞部位為店家指定，不可更換。
📌必勝客：「8款大比薩199元」吃14天！加1元多1件副食
必勝客把愚人節大受好評的「零傷害比薩」，變成浪漫520告白神器「愛芝心圈圈」。《NOWnews今日新聞》搶先開箱雙愛心比薩，心型香濃芝心餅皮圈圈＋愛心造型莫札瑞拉起司餅，還附上法國Bonne Maman草莓醬，讓大家發揮創意寫上甜蜜情話。即日起限時限量開賣！只販售到5/31或售完為止。
即日起至6/2，必勝客限週一至週五平日（國定假日不適用），全台必勝客門市（不適用於必勝客金門店、台北信陽店、板橋車站店、左營車站店），8種口味大比薩，包括熱帶鳳梨鮮蝦、白醬燻雞培根、臘腸起司三重奏、煙燻黃金總匯、燻雞絲蘑菇、彩蔬鮮菇、雙層美式臘腸、夏威夷，外帶優惠價只要199元；還大方額外加碼薄脆餅皮免費升級（原本需加價20元），最高現省461元。
即日起至6/30，限週一至週五平日（國定假日不適用），透過PK雙饗卡APP訂購，外送外帶都適用My Hot Box個人餐「加1元多1件」副食（不適用於台北信陽店、板橋車站店、左營車站店）。還有即日起～6/30，全台必勝客門市（不適用於必勝客台北信陽店、板橋車站店、左營車站店），購買經典口味小比薩全品項，皆可享有外送「買小送小」優惠，提醒大家，輕鬆點、夏威夷與雙層美式臘腸比薩不適用喔。
💘拿坡里：「大披薩＋6塊炸雞腿」特價520元 7款時蔬「買一送一」
拿坡里披薩.炸雞專賣店即日起至6/6，推出520浪漫優惠，「大披薩＋6塊炸雞腿」特價520元（原價689元），義式微辣口味炸雞，大披薩＋整桶炸雞（3塊腿排＋3塊棒腿），下殺76折優惠，現賺169元。憑三商i美食卡會員，即可用1點領取快閃優惠券，獨享515元會員價；即日起至5/31開放領券，兌換至6/6。
而拿坡里炸雞專賣店則有整桶都是腿的「雞腿二重奏」，大啃4隻棒腿＋4塊腿排只要特價369元（原價450元），而且優惠即日起至5/31長達一個月；同時加碼「時蔬買一送一」，總共有金黃玉米筍、酥炸香菇、酥炸秋葵、酥炸杏鮑菇、香甜南瓜、炸四季豆、酥炸芋頭共7款，即日起凡點購「雞腿二重奏」，即可享炸時蔬「買一送一」特價69元（原價138元），優惠同樣到5/31止。
💘繼光香香雞：雞塊優惠！「半價加購」墨魚甜不辣、酥炸魷魚
繼光香香雞歡慶新品上市，4/20～6/28，購買「黃金鴨香寶」3塊優惠價49元；超過15cm的爽沾美式炸雞柳１條（隨機附1醬）特價99元，加購15元再獲得美式特色沾醬一盒。
歡慶50周年，繼光香香雞推出雙重優惠，即日起～5/24，凡消費任一餐點，即享墨魚甜不辣（海苔）加購特價50元（原價65元），現省15元；5/25～6/7則推出人氣酥炸魷魚「半價加購」，凡消費任一餐點，即享酥炸魷魚特價70元半價加購優惠。上述皆不得與其他優惠併用；商品供應依門市實際狀況為準；數量有限，售完為止。