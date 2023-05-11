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5月速食優惠盤點！3款「炸雞套餐99元」 　麥當勞、拿坡里買1送1

▲秋季想來點重口味，肯德基推出「雙層青花椒咔啦雞腿堡」，套餐預定快取加1元多一顆原味蛋撻。（圖／記者蕭涵云攝）
▲秋季想來點重口味，肯德基推出「雙層青花椒咔啦雞腿堡」，套餐預定快取加1元多一顆原味蛋撻。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

5月開打速食戰！《NOWnews今日新聞》直接幫大家盤點最划算破盤價優惠，肯德基、頂呱呱共有3款炸雞套餐下殺99元；拿坡里、麥當勞則有相當於5折對半砍的「買一送一」餐點，而且加起來竟然多達13種餐點。

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肯德基母親節推出「女王登基必勝日」優惠活動，PK雙饗卡APP會員獨享，5款套餐下殺最低56折起。其中「絕省脆雞餐」下殺99元，爽吃「咔拉脆雞＋香酥脆薯(小)＋原味蛋撻＋可樂(小)」。

▲肯德基又有隱藏優惠代碼被挖出，搭配昨天回歸「秒殺鍋物」升級版松露起司鍋預購開搶，划算爽吃炸雞和蛋撻。還有拿坡里「8塊炸雞桶369元」可以吃到5月底。（圖／記者蕭涵云攝）
▲肯德基絕省脆雞餐下殺99元。（圖／記者蕭涵云攝）
而頂呱呱則有2款炸雞、呱呱包套餐，「均一價只要99元」。即日起至5/21，慶祝母親節快樂，寵愛媽咪下殺66折，全台頂呱呱門市（除劍潭、桃園機場店）及限foodpanda外送平台。原價150元的「寵愛媽雞餐」特價99元，可享原味炸雞＋地瓜薯條＋35元飲品」；同樣原價150元，特價只要99元的「勇抱呱寶餐」，可划算開吃「呱呱包＋阿勇雞塊 x 5＋35元飲品」。提醒大家炸雞部位為店家指定，不可更換。

▲掌握頂呱呱「每月6號呱呱絕配日」，任選「A區＋B區」吃飽只要148元。（圖／頂呱呱提供）
▲頂呱呱2款套餐「均一價只要99元」。（圖／頂呱呱提供）
拿坡里炸雞專賣店即日起至5/31，凡點購特價369元的「雞腿二重奏」，就能加碼享有炸時蔬系列「任選買一送一」，總共有金黃玉米筍、酥炸香菇、酥炸秋葵、酥炸杏鮑菇、香甜南瓜、炸四季豆、酥炸芋頭，享有7款炸時蔬「買一送一」特價69元（原價138元）優惠。

▲拿坡里炸雞專賣店「8塊炸雞桶」特價369元，整桶都是腿排＋棒腿，再加碼7款炸時蔬系列「任選買一送一」，優惠長達一整個五月。（圖／三商餐飲提供）
▲拿坡里炸雞專賣店「8塊炸雞桶」特價369元，整桶都是腿排＋棒腿，再加碼7款炸時蔬系列「任選買一送一」，優惠長達一整個五月。（圖／三商餐飲提供）
台灣麥當勞則是歡慶母親節，5/12當日於麥當勞APP限定一日推出專屬任務「獻禮母親節」，參加「刮刮樂互動遊戲」即可抽中大麥克、麥香魚、勁辣香鷄翅、酥嫩鷄翅、OREO冰炫風共5款「買一送一」優惠。

外送平台Ubereats、foodpanda，即日起到5/23，也推出麥當勞「大薯買一送一」優惠！相當於大薯半價吃到5月底。提醒大家，僅限外送平台適用，麥當勞門市、歡樂送不適用此活動。

▲麥當勞推出「1+1星級點」加入新菜單，遭網友熱議「1+1=$50 銅板輕鬆點」會因此下架，還被稱是「走入歷史的前兆」。對此，麥當勞直球回應，「1+1=50餐組目前並沒有下市規畫」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲麥當勞限定APP與外送平台共有6款「買一送一」優惠。（圖／記者蕭涵云攝）

麥當勞大麥克、冰炫風等5款「買1送1」　大薯半價母親節吃到月底

肯德基母親節優惠！炸雞蛋撻餐下殺99元　5塊咔拉脆雞桶餐349元

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