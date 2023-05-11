5月速食優惠盤點！3款「炸雞套餐99元」 　麥當勞、拿坡里買1送1

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而頂呱呱則有2款炸雞、呱呱包套餐，「均一價只要99元」。即日起至5/21，慶祝母親節快樂，寵愛媽咪下殺66折，全台頂呱呱門市（除劍潭、桃園機場店）及限foodpanda外送平台。原價150元的「寵愛媽雞餐」特價99元，可享「原味炸雞＋地瓜薯條＋35元飲品」；同樣原價150元，特價只要99元的「勇抱呱寶餐」，可划算開吃「呱呱包＋阿勇雞塊 x 5＋35元飲品」。提醒大家炸雞部位為店家指定，不可更換。
拿坡里炸雞專賣店即日起至5/31，凡點購特價369元的「雞腿二重奏」，就能加碼享有炸時蔬系列「任選買一送一」，總共有金黃玉米筍、酥炸香菇、酥炸秋葵、酥炸杏鮑菇、香甜南瓜、炸四季豆、酥炸芋頭，享有7款炸時蔬「買一送一」特價69元（原價138元）優惠。
台灣麥當勞則是歡慶母親節，5/12當日於麥當勞APP限定一日推出專屬任務「獻禮母親節」，參加「刮刮樂互動遊戲」即可抽中大麥克、麥香魚、勁辣香鷄翅、酥嫩鷄翅、OREO冰炫風共5款「買一送一」優惠。
外送平台Ubereats、foodpanda，即日起到5/23，也推出麥當勞「大薯買一送一」優惠！相當於大薯半價吃到5月底。提醒大家，僅限外送平台適用，麥當勞門市、歡樂送不適用此活動。