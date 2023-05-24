7-11思樂冰回來了！回歸門市曝光 眾揭當年「消失原因」
7-11思樂冰即將回歸掀熱議，網友也相當好奇當年為何會停賣該品項，事實上過去就曾有部落客揭露，思樂冰是因為機台故障就沒零件可換，當年剩餘服役的機台「壞一台就少一台」，也在2022年正式走入歷史，因此業者今（2023）年帶來思樂冰回歸的消息，也讓眾人相當驚喜。
記者鍾怡婷/綜合報導
根據2022年有部落客「柯基犬のCoffee Time」提到，原先全台只剩幾家7-ELEVEN有賣思樂冰，「這次是真的都沒有了」，因為機台故障就沒零件可換，服役的機台「壞一台就是少一台」，由於進不到原物料，思樂冰在2022年夏天正式走入歷史。
當時7-11並未正面回應停賣說法，僅表示「針對該產品將進行結構調整，後續將持續推出更多元冰品及現調飲品滿足消費者需求。」但同時在7-11電子地圖系統上，也拿掉思樂冰的搜尋選項。
也有不少網友猜測：「季節性產品，機器收起來有損壞跟保養問題，應該是這樣吧！」「機台很難洗，又不一定每天都有人買，算賣了會虧，不賣也不行」、「機器大台佔空間，不是每家店都能擺，變成想喝的人還要去找特定店家，失去便利性」。
好消息是，今（2023）年思樂冰經過調整後即將重新回歸，在7-11總部門市已進駐思樂冰的機台，雖無法確認是否與舊款的完全相似，不過看來經典口味「可口可樂」、「芬達」將同步回歸。目前業者仍未開放販售，僅回應：「思樂冰為7-11既有商品，內部持續與廠商優化設備與製程，後續將依內部規劃推出，敬請期待」。