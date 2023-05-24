管中閔30字逆襲侯管配！台大校長被卡354天　「管爺」封號來頭曝

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資深媒體人羅友志評管中閔其人，說道「跑過台大新聞、認識管爺的人，都知道他很難被約訪；熟識的人也曉得，他幽默風趣，可是果敢堅毅，不喜出風頭、毫無好大喜功的氣息。」
管中閔幽默到，在卸任台大校長最後1秒、今年1月7日晚上11時59分在臉書「NTU台大學生交流版」，以「校長任期內最後一篇廢文」為題發道別文，要學生日後相見叫他「管長」，因為自己無校可管了，甚至在交接典禮致詞時，先大螢幕播周華健影像，再秒出「其實不想走」5大字，惹得全場大笑。
他在台大校園人氣超高，在「NTU台大學生交流板」中，簡單一篇「早安文」，就有超過1.2萬人按讚。管中閔2018年1月5日當選第12屆台大校長後，被教育部認為此案有嚴重瑕疵，拒絕發給聘書，期間學生自主發起「新五四運動」運動相挺，高喊「還我校長」、「校園自治」。
這樁轟動的「卡管案」，先後有潘文忠、吳茂昆和葉俊榮3任教育部長為此下台，最後葉俊榮於2018年12月24日，宣布對台大校長遴選委員會的決議「勉予同意」、2019年1月8日管中閔正式上任後，終於結束台大354天校長遴選爭議及565天無正式校長的情況。
管中閔曾說，自己年輕時玩音樂、把妹，不愛念書，建中讀了3年，主修「撞球」，大學吊車尾考上文化大學，畢業後當兵、工作，結婚後因緣際會赴美，才開始苦讀，從美國加大聖地牙哥分校取得經濟學博士學位，返台後進入台大教書，46歲就拿到中研院院士。
馬政府上台後，管中閔被延攬入閣，成為第一任國發會主委，他向來以「敢言」、大砲性格著稱，2013年12月間，因為台灣經濟表現不佳，立法院經濟委員會曾提案全數刪除國發會主委管中閔的年終獎金，當時管中閔在協商過程中嗆聲：「我連講下台都敢了，做爺兒們還怕這個，怎麼會在乎！」
他因「爺兒們」聲名大噪，自此台大師生常叫他「管爺」，但也曾因失言頻頻，如計程車司機不滿景氣差、馬王斗爭而自殺，他說「這什麼問題？連我都要自殺了！」以及PTT鄉民有約被問及從政感想，他說「台灣學生對老師比較尊敬，從政後落差很大，以前在雲端，不只掉到凡塵，而是跌落地獄」等，聲望一度降至谷底。
此外，管中閔也曾因擔任行政院政務委員兼任國發會主委3年期間，違法兼職為《壹週刊》撰寫社論，共獲取190萬元的報酬，被移送公務員懲戒委員會審理後被判申誡，並遭監察院通過彈劾。荒唐少年走入學術殿堂，淌過政治這潭深水，也克服萬難出任台大校長，讓管中閔感概「曾任台大校長，再無所求」，強調自己卸任後不再是公開人物，希望一切回歸平淡。