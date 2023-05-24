日式炭烤漢堡排「肉旨房」東區開幕！買1送1 醃菜、越光米無限吃
日本東京這半年來吹起一股瘋吃直火炭烤和牛漢堡排風潮，像是排隊名店「挽肉と米」，需一早7點去拿號碼牌才吃得到；又或者源自於九州的「極味屋」，也是接近的吃法。如今，台北東區也將有炭烤漢堡排，由復興空廚研發自創品牌「肉旨房」。除了有日本和牛漢堡排、美牛漢堡排，另開發月見雞漢堡排、煙燻豬漢堡排，並另有鐵板牛雜、東港炭烤小捲和豆腐野菇漢堡排等。5月26日至6月4日店內美國牛漢堡排、煙燻豬漢堡排買一送一。若成功將蛋黃放立在漢堡排上並拍照分享，再加贈雞肉漢堡排或豬肉漢堡排一顆。
記者葉盛耀/綜合報導
復興空廚總經理曾威翰表示：「疫情期間，主打牛絞肉製成的漢堡排和白米飯的餐飲型態在日本逆勢風行，經團隊實地考察，發現這樣的方式相當有趣。整合復興空廚旗下餐飲品牌肉大人和棧直火燒肉『選肉』與『玩火』的豐富經驗與專業，於是創立了『肉旨房』。」日本的做法是先將漢堡排在炭爐上以純炭炙燒完成再送餐至顧客面前的炭槽，肉旨房改以高溫鐵板先炙烙約3~5分熟，再送到顧客面前可再於烤網上烤到自己喜愛的熟度。
牛肉漢堡排有日本和牛和美國牛兩種選項，每種漢堡排定食都包含兩顆(總重5-6oz)肉排。多汁的和牛漢堡排以「滋賀一世」日本A5黑毛和牛為原料，取油花適中的肩胛肉和腿肉經兩次絞製，混入鮮甜洋蔥丁和義大利海鹽，手工塑形後得充分冷藏。廚師先在高達300度的鐵板上將漢堡排兩面煎至焦黃，再將漢堡排與梅納反應產生出的迷人香氣一起送到客人面前，接下來由客人利用炭槽、於烤網上將漢堡排加熱至喜愛的熟度，建議先嚐原味再搭配特製醃菜、高麗菜絲、醬汁等一起享用。
也有豬肉、雞肉漢堡排，以國產溫體豬里肌與五花肉製成的豬肉漢堡排散發西班牙煙燻紅椒粉迷人香味與色澤，雞肉漢堡排則在彈嫩雞腿肉間嚐得到Ｑ脆雞軟骨丁。搭佐可續加的日本越光米飯、自製醃菜、高麗菜絲，以及履歷生雞蛋和例湯。而漢堡排之外，還有鐵板牛雜、爆卵香魚、炭烤小捲、豆腐野菇漢堡排等多種菜色選擇。為慶祝開幕，5月26日至6月4日店內美國牛漢堡排、煙燻豬漢堡排買一送一。若成功將蛋黃放立在漢堡排上並拍照分享，再加贈雞肉漢堡排或豬肉漢堡排一顆。
以和牛製成漢堡排，到乾杯集團新成立的品牌「高木和牛食堂」也吃得到，主打「和牛主餐」，包含日本A5和牛大判燒肉、牛排，還有原味、椪醋2種風味的和牛漢堡排，並強調「日本米飯無限吃」，也可加99元，升級有「日風野菜自助吧」，「高木和牛食堂」已於5月中於台中三井Lalaport開幕。