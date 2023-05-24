11高中生站一排等車都在滑手機！見角落「1亮點」笑了：定力超強
現代已經進入智慧型手機的時代，很多人外出都手機不離手，「低頭族」更成為廣泛的現象。今（24）日就有民眾拍下一張照片，直接完美呈現了上述現象，有趣的畫面呈現及情節也吸引數萬名網友讚賞與熱議。
記者潘毅/綜合報導
原PO在臉書社團《路上觀察學院》貼出一張照片，只見圖中地點位於一間還沒開門的沖印店，時間大約是在上班上課的清晨時段，一共有11位高中生在店門口等待公車、校車的到來，但幾乎所有人都拿起手機開始滑，唯獨最左邊的灰色外套男孩只是雙手交叉站著看向前方，這讓原PO忍不住為這張相片附上幽默註解「為什麼，你這麼不合群？」
照片曝光瞬間吸引上萬名網友熱議轉發，不少網友紛紛大讚「那叫清流，能忍一般人不能忍的，未來前途無量」、「搞不好是手機被沒收還是沒電XD？」、「定力超強！都忘了沒手機等公車時，我都在做什麼呢」、「總要有人看車子來了沒？他們可能有排值日生吧！」、「在這個網路世代，這樣很難得欸」、「他只是不好意思把電視搖控器拿出來」、「我覺得還要看他是不是有塞無線藍芽耳機，因為我也常常聽podcast 走路時不滑手機」。
而《NOWnews今日新聞》也訪問攝影師Jackal Lin先生，這張相片的拍攝地點在桃園八德的介壽路上，並還原這張相片產生的契機「當時是早上6點47分，上班路上等紅燈之時，透過車窗看到這個景象，就認為一定是很有趣的畫面，決定用相機捕捉下這瞬間」。