北北基桃1200月票7月上路！通勤族曝「誇張金額差」：免1週搭回本

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北北基桃1200月票的話題討論不斷，今（24）日就有鄉民在PTT提出心中疑惑「不覺得北北基桃1200月票便宜到誇張嗎？不但包含雙北捷運、桃園機場捷運全線、四城市的市區公車、國道客運、台鐵、輕軌、Youbike等等，光雙北市內就要1280了，結果推北北基桃1200你敢信？日本的學生月票折扣都沒那麼誇張...」。
貼文曝光後立刻有通勤族算出票價差距「機場捷運從中壢環北A21搭到北車要，我記得要單程要160元耶，來回就320，搭不到一週就回本了，隨便超過月票價格」、「以前讀書，一個月光交通費就三千了」、「住林口交通費，隨便就遠大於1200」。
《NOWnews今日新聞》記者以較為常見的通勤路線計算，若一個家住桃園市中壢的上班族，要通勤到公司所在地的台北信義區，在沒有1200月票的現在，要先搭乘區間火車從中壢到台北車站，就要先花費57元，之後再從北車搭乘藍線抵達市政府捷運站，全票價格為20元，一天來回就要154元，若一個月上班日算22天，通勤車資就要3388元，足足比1200月票貴上2.8倍。
因此也有不少人擔憂「這一定虧錢的」、「1280元光雙北就虧錢了，不用說台鐵客運機捷這種高價位的」、「羊毛出在羊身上，就是把納稅錢拿去補貼」；但多數人也有人認為「大眾交通本來就該便宜，不然大家都開車就好」、「用這種政策才能有效強迫通勤族放棄自有運具啊」、「周邊帶動效益很大」。