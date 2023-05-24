Netflix開鍘台灣寄生帳號！即日起發信通知　多付數額「這樣算」

北北基桃1200月票7月上路！通勤族曝「誇張金額差」：免1週搭回本

▲為了造福通勤族，行政院拍板三大都會生活圈的通勤月票，其中北北基桃1200元通勤月票，更預估將造福76萬名通勤族。（圖／ 桃機公司提供）
▲為了造福通勤族，行政院拍板三大都會生活圈的通勤月票，其中北北基桃1200元通勤月票，更預估將造福76萬名通勤族。（圖／ 桃機公司提供）

記者潘毅/綜合報導

為了造福通勤族，行政院拍板三大都會生活圈的通勤月票，其中「北北基桃1200月票」，預估將造福76萬名通勤族。不過就有民眾開始計算原本乘車的金額與月票的差距，結果卻發現「金額差」超誇張，甚至還有路線能搭1週就完全回本。

我是廣告 請繼續往下閱讀
日前行政院拍板促進公共運輸使用方案，將原先雙北的1280元公共運輸定期票，範圍擴增至基隆、桃園的公共運輸系統，售價為1200元的通勤月票，消息指出可能會提前在6月15日就先開賣分散購買人潮，並照計畫在7月1日啟用，但仍有待5月26日交通部正式對外界公布正確方案。

北北基桃1200月票的話題討論不斷，今（24）日就有鄉民在PTT提出心中疑惑「不覺得北北基桃1200月票便宜到誇張嗎？不但包含雙北捷運、桃園機場捷運全線、四城市的市區公車、國道客運、台鐵、輕軌、Youbike等等，光雙北市內就要1280了，結果推北北基桃1200你敢信？日本的學生月票折扣都沒那麼誇張...」。

貼文曝光後立刻有通勤族算出票價差距「機場捷運從中壢環北A21搭到北車要，我記得要單程要160元耶，來回就320，搭不到一週就回本了，隨便超過月票價格」、「以前讀書，一個月光交通費就三千了」、「住林口交通費，隨便就遠大於1200」。

《NOWnews今日新聞》記者以較為常見的通勤路線計算，若一個家住桃園市中壢的上班族，要通勤到公司所在地的台北信義區，在沒有1200月票的現在，要先搭乘區間火車從中壢到台北車站，就要先花費57元，之後再從北車搭乘藍線抵達市政府捷運站，全票價格為20元，一天來回就要154元，若一個月上班日算22天，通勤車資就要3388元，足足比1200月票貴上2.8倍。

▲北北基桃1200月票囊擴雙北捷運、桃園機場捷運全線、四城市的市區公車、國道客運、台鐵、輕軌、Youbike等大眾交通工具。（圖／記者張志浩攝）
▲北北基桃1200月票囊括雙北捷運、桃園機場捷運全線、四城市的市區公車、國道客運、台鐵、輕軌、Youbike等大眾交通工具。（圖／記者張志浩攝）
因此也有不少人擔憂「這一定虧錢的」、「1280元光雙北就虧錢了，不用說台鐵客運機捷這種高價位的」、「羊毛出在羊身上，就是把納稅錢拿去補貼」；但多數人也有人認為「大眾交通本來就該便宜，不然大家都開車就好」、「用這種政策才能有效強迫通勤族放棄自有運具啊」、「周邊帶動效益很大」。

北北基桃1200元通勤月票將上路！雙北1280定期票可按比例退費

行政院通勤月票卡「TPASS」出爐！首次領卡免費、6月中預售

11高中生站一排等車都在滑手機！見角落「1亮點」笑了：定力超強

收到未禮讓3600罰單！車主見照片「斑馬線行人」喊冤　兩派吵翻了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀