搭捷運耳機突傳「快下車」！Siri回應她超毛 上網一查秒腿軟
台北捷運一直都是不少上班族、學生通勤的首選，不過卻也有許多「知名的鬼故事系列」，近日就有網友分享，自己經常搭捷運到景安站的時候，總是會聽到有人在說話，但是明明自己都戴著耳機，後來上網查看了一下這才知道，原來「景安站」還真的有許多鬼故事傳聞，貼文釣出不少有靈異體質的網友回應，掀起話題。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「靈異公社」貼文指出，平常上班都是搭新蘆線，會先搭到南勢角再回頭，通常上車都是會睡死的那種，但不知道為什麼每次到景安站就會醒過來，然後好幾次都會聽到有人小小聲的說「快跑」、「醒醒」、「我有看到妳喔」，重點是該網友在車上都有戴降噪耳機的習慣，所以這個聲音的來源讓她肯定不是「一般人」。
然而，最近搭乘的時候又聽到有人說「快下車喔」，結果自己iPhone的Siri功能還被觸發，回應「謝謝，您真有禮貌」，後來上網找了一下「景安站」的相關資料，才發現真的過去有靈異體質的人表示，經過景安站時，看見對面坐了一名皮膚潰爛，已露出白骨的女子，且車廂內還有9名不同樣的鬼魂，讓她瞬間懷疑自己也遇上「景安站都市傳說」。
貼文一出，不少網友紛紛回應「見仁見智，我經過景安站都能感覺得到祂們的存在」、「不只景安站吧哈哈，捷運的都市傳說超多，寧可信其有啦」、「我也曾經有不好的念頭，結果也是在景安站聽到『年輕人，列車要到站了，但你的人生還沒到終點站，加油啊』現在想想也是神奇」、「有看得到的朋友進去景安站都不講話，我們大概都懂」。