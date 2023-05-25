思樂冰開戰全家霜淇淋！販售門市被找到 內行裝法超大杯
7-11經典思樂冰已經消失多年，沒想到近日卻傳出「夏日準備重磅回歸」，讓不少常客相當興奮，而7-11官方也證實今年夏天思樂冰真的會回歸，已經可以預見大戰全家霜淇淋的景況。然而，不少網友敲碗到底哪裡「確定有賣」，就有人透露目前被發現的機台是在台北市松山區的7-11，其餘的銷售門市還有待7-11官方公佈囉！
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」貼文指出「傳說中的思樂冰！王者再度降臨」只見貼出的照片中，已重新擺出思樂冰的機台，雖然目前仍是暫停服務中，不知道何時會開始賣，但是經典的「可樂口味」以及「芬達口味」準備重新開張啦！
貼文一出，不少網友紛紛回應「噢買尬！請問這是在哪裡」、「在哪裡啊？一定要喝爆他啊」、「準備朝聖！請問這間是在哪裡？」、「想知道在哪裡！全台灣都有賣嗎？」、「我猜應該直營店都會重新開賣，這家是在哪邊的？」然而有不少在地網友也紛紛回應表示，該間門市位於「台北市信義區東興路67號1樓」，是7-11的總部門市，因為率先擺出機台而引起關注。
另外，也有許多常客也分享過去購買思樂冰的撇步，透露因為思樂冰的形狀比較曲折，常常裝盛的時候會有很多空氣與空隙，建議裝一半的時候就要把杯子敲一敲，讓空隙可以被填滿，如此就能喝到滿滿一大杯，相當消暑「一定要敲一下杯子的！不然空隙會太多，真的好期待」、「大戰全家霜淇淋，吃膩了可以改喝思樂冰了」、「小時候都會一直敲哈哈，超大杯超實的，好期待啊」、「超級期待，希望全台灣門市都有賣」。