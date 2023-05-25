搶7-11思樂冰商機！哈根達斯「買一送一」 首賣馬卡龍冰淇淋凍飲
夏天就是要喝冰沙啊！近期7-11即將回歸思樂冰引起大家關注，除了壽司郎搶頭香開賣「用喝的奶昔冰沙」，頂級冰淇淋Häagen-Dazs哈根達斯也來參戰。全新推出5款馬卡龍冰淇淋凍飲，還超難得搭配「買一送一」優惠大方回饋給消費者。
記者蕭涵云/台北報導
Häagen-Dazs今夏首度推出全新5款馬卡龍冰淇淋凍飲，將甜蜜誘人的法式甜點馬卡龍與冰淇淋巧妙結合，一秒愛上繽紛色彩加上絲滑綿密的口感。炎夏必吃的「馬卡龍草莓覆盆子」、「芒果馬卡龍柚香檸檬」，酸甜又消暑；或可選擇茶韻香濃的「抹茶馬卡龍柚香檸檬」；巧克力控則必吃「巧戀蘭姆葡萄」、「馬卡龍藍莓巧克力」，以雙重巧克力甘納許馬卡龍冰淇淋搭配水果冰淇淋，絕對命中甜點胃。
全台門市5/29～6/25，加入台灣哈根達斯LINE官方帳號並綁定會員，即可獲得「馬卡龍冰淇淋凍飲」系列同品項外帶「買一送一」優惠券！難得一出新品就給優惠，而且還是買一送一超甜折扣，鐵粉們可要好好把握。
Häagen-Dazs同時也登場2款馬卡龍冰淇淋蛋糕，「幸福花徑」由草莓覆盆子馬卡龍冰淇淋佐以經典口味香草冰淇淋；「加冕時刻」則以雙重巧克力甘納許馬卡龍冰淇淋搭配香甜芒果冰淇淋，將於6/1在全台哈根達斯門市與線上官方商店開賣。
而壽司郎動作好快！搶在7-11思樂冰回歸前，大推「用吃的奶昔冰沙」昨（24）日開賣，熱愛麥當勞停產奶昔的消費者們又有口福了。壽司郎5/24～6/11推出限定19天的「九州美食之旅」，其中竟然首度引進日本壽司郎才有的「奶昔冰沙」，遵循長崎百年名物作法，以雞蛋、牛奶及煉乳等製作出的「用吃的奶昔」，壽司郎經過無數次改良，製作成口感輕盈的原創奶昔冰沙。