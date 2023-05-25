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台積電大漲快復活了？媽心急「賠錢想賣掉」　專家問1句解救她

▲台積電股價去年最高漲到688元，最慘跌到370元，今（25）日早盤漲3%來到545元，但有股民帳面少千萬獲利，請益是否繼續持有股票。（圖／記者許家禎攝）
▲台積電股價去年最高漲到688元，最慘跌到370元，今（25）日早盤漲3%來到545元，但有股民帳面少千萬獲利，請益是否繼續持有股票。（圖／記者許家禎攝）

記者徐銘穗/綜合報導

「護國神山」台積電股價從去年元旦最高漲到688元後，最慘一路跌到370元，今（25）早盤漲20元，來到545元，漲幅3%。一名台南媽媽手中握有不少台積電股票，「光是這波從688元高檔至今的回跌，帳面就少了8位數的獲利」，焦急問說該繼續抱嗎？專職投資人「畢德歐夫」給答案了。

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專職投資人「畢德歐夫」曾任交易員、美股交易室經理（Floor Manager），擁有18年交易經驗，交易總筆數達百萬筆，在臉書擁有超過32萬名粉絲，著有《最美好、也最殘酷的翻身時代》《我在計程車上看到的財富風景》等書。

▲肖蛇的人在投資更為大膽，股票、基金或是其他金融商品，積極投資都有不錯的回報。（圖／資料照片）
▲畢德歐夫提醒，中年人要安穩退休，投資股市不需要炒短線。（圖／資料照片）
「畢德歐夫」上周六在臉書分享授課心得，提及有一名手上握有不少台積電股票的台南媽媽，在他準備離去時詢問說「台積電股票還要繼續抱嗎？」他笑著反問說：「妳對台積電是長期投資還是短線？」媽媽回答是長期投資。

接著，「畢德歐夫」又問「既然這樣你為什麼試圖想著去賣股票？現在手上缺錢嗎？缺錢就只能先賣一些。」媽媽很認真地回說：「我不缺錢，很夠用。」因為她搬到台南前住新竹，將新竹的房子租人，不愁用錢。

得到該名媽媽不缺錢回答後，「畢德歐夫」對她說：「既然這樣您為什麼要賣股？賣了想做什麼？低點再買回來嗎？這不叫長期投資，您誤會了。這是短線交易，中年人要安穩退休不需要做這麼短，您別忘了您的初衷。」

▲台積電（圖／記者許家禎攝）
▲台積電雖不是股王，卻擁有台股的老大地位。（圖／記者許家禎攝）
最後那位媽媽也笑了笑，「畢德歐夫」分享說，電梯裡當時還有其他位同學，聽了也都會心的一笑。他還說，記得上回這位媽媽在新竹場的門口，和他分享夫妻背景，「我說有這麼多台積電的股票應該是很綽綽有餘，舒舒服服過日子就好了」

「畢德歐夫」憶起當時那位媽媽和他分享的投資理財初衷是為了兒子，她曾說「我有兒子，我覺得他也蠻上進的，我想繼續用投資理財讓他直接也財務自由，就能早點做自己想做的。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

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