確診男違反疫調遭重罰 查封房產持分後繳清30萬元罰鍰
桃園市中壢區一名75年次陳姓男子確診嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)，因於三級警戒期間拒絕配合疫情調查，規避提供其跨縣市之活動史及密切接觸者名單，遭桃園市政府衛生局依傳染病防治法規定裁罰新臺幣30萬元，並於111年9月間移送法務部行政執行署桃園分署執行，經強力查封其位於桃園市中壢區之房屋持分二分之一，陳男於日前將本件罰鍰繳清。
記者李春台／桃園報導
桃園分署指出，110年7月正值COVID-19疫情高峰期間，政府實施三級警戒並加強疫調，陳男為當時通報確診之個案，依法應配合主管機關調查傳染病來源或採行其他必要措施，不得拒絕、規避或妨礙。惟陳男於移送機關及警察局以電話調查發病過程、活動史及相關接觸人員時，皆未詳實以告，並表示不願再配合警方之疫調，後續經撥打多次電話，陳男均未再接聽，致無法於第一時間釐清個案足跡，進而找出感染源，妨礙移送機關防疫介入措施，移送機關乃依傳染病防治法第67條第1項規定裁罰30萬元罰鍰，因陳男逾期未繳納，遂移送桃園分署執行。
桃園分署收案後先執行陳男名下之存款，但並無所獲；因此於111年10月間函請地政機關將系爭房屋持分二分之一辦理查封登記，陳男始於今年1月間出面陳稱系爭房屋為其與母親所共有，持分各二分之一，目前出租他人使用，租金給母親當孝親費，請求勿拍賣云云，嗣陳男於112年起先以網銀轉帳方式繳納5,000元，並於日前以匯款方式一次繳納29萬5,000元，本件罰鍰終告繳清，桃園分署亦立即函請地政機關塗銷查封登記，全案順利圓滿落幕。
桃園分署表示，近來國內口罩禁令雖已鬆綁，但COVID-19 疫情似有反撲升溫跡象，民眾仍須密切注意自身健康。為貫徹公權力，避免防疫產生漏洞，該分署違反防疫規定之罰鍰案件，均持續加強執行，以杜絕違規者僥倖心理，並再次呼籲因違反防疫相關規定遭裁處罰鍰而被移送執行之義務人，若確有經濟困難而無法一次清償時，可檢具相關證明文件申請分期繳納。如未繳納又不辦理分期，桃園分署將持續強力執行，除扣押查封義務人財產外，如符合法定要件甚至會採取限制住居、拘提、管收等執行措施，以展現政府守護國人健康的決心。