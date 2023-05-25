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企鵝妹救援浪犬Gina！新家「迅速找到了」　數千人感動：想去朝聖

▲企鵝妹正在南投前往彰化路上，遇到一隻才3個月大的虛弱浪犬，更把牠送到醫院治療，還取名為Gina。（圖／九九峰動物樂園）
▲企鵝妹正在南投前往彰化路上，遇到一隻才3個月大的虛弱浪犬，更把牠送到醫院治療，還取名為Gina。（圖／九九峰動物樂園）

記者潘毅/綜合報導

南韓實況主企鵝妹Jinny（柳允進，윰찌니）環台的旅程還在持續進行，過程中的各種插曲也越來越離奇，幾乎可以拍成一部電影。22日企鵝妹正在南投前往彰化路上，遇到一隻才3個月大的虛弱浪犬，更把牠送到醫院治療，還取名為Gina，最後更成功幫牠找到了溫暖的新家，讓數千名台灣感動大讚「想去朝聖」。

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企鵝妹5月22日從南投前往彰化，途中曾拜訪位於南投草屯的「九九峰動物樂園」，裡面有許多世界級鳥類飛禽與可愛動物，不但企鵝妹玩得相當盡興，連各國的網友也紛紛誇讚園區很好玩。

▲企鵝妹救浪浪。（圖／Jinnytty Twitch）
▲企鵝妹拯救路邊的浪浪，還幫牠取名。（圖／Jinnytty Twitch）
隨後企鵝妹繼續踏上旅程，沒想到走道彰化員林時，發現路邊有一隻黃棕色的瘦弱流浪犬，這景象讓喜愛動物的企鵝妹無法抵抗，先是問狗狗「家住在哪裡？」隨後拿出食物餵牠，還臨時幫牠取名為Gina。

而企鵝妹仔細觀察Gina，才發現牠身上有皮膚病的症狀，再加上天色漸暗，，讓企鵝妹決定抱起Gina，尋找動物醫院治療，同時也有善心人士到場幫忙，Gina在經過醫師檢查後，確認只是有些皮膚病及營養不良，歲數則是剛出生3個月左右。

當天晚上Gina就被企鵝妹帶回飯店照顧，但隨後問題也浮現，因為企鵝妹的環島之旅還沒結束，也不太可能一路帶著Gina走到墾丁。正當各路觀眾都開始幫忙想辦法時，昨（24）日好消息也出現了，企鵝妹曾去的「九九峰動物樂園」就決定收留Gina，讓牠成為九九峰的一分子，「Gina這幾天將由園區內的動物醫院照料，目前住在旁邊的小小隔離房，等到健康之後就會在園區跑來跑去」。

▲企鵝妹救浪浪。（圖／Jinnytty IG）
▲企鵝妹把Gina帶回飯店照顧。（圖／Jinnytty IG）
不少觀眾得知Gina有了新家的消息，也雀躍大喊「這是一個美麗的故事，再也不用流浪了」、「以後去九九峰一定一大堆人會去搶著和Gina拍照」、「很有愛心的動物園」、「好感動喔，謝謝九九峰，我也是因為企鵝妹的直播才知道原來有99峰動物樂園。找時間一定會去」。

▲Gina成為九九峰大家庭的一份子了。（圖／九九峰動物樂園）
▲Gina成為九九峰大家庭的一份子了。（圖／九九峰動物樂園）

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