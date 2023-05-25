企鵝妹救援浪犬Gina！新家「迅速找到了」　數千人感動：想去朝聖

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隨後企鵝妹繼續踏上旅程，沒想到走道彰化員林時，發現路邊有一隻黃棕色的瘦弱流浪犬，這景象讓喜愛動物的企鵝妹無法抵抗，先是問狗狗「家住在哪裡？」隨後拿出食物餵牠，還臨時幫牠取名為Gina。
而企鵝妹仔細觀察Gina，才發現牠身上有皮膚病的症狀，再加上天色漸暗，，讓企鵝妹決定抱起Gina，尋找動物醫院治療，同時也有善心人士到場幫忙，Gina在經過醫師檢查後，確認只是有些皮膚病及營養不良，歲數則是剛出生3個月左右。
當天晚上Gina就被企鵝妹帶回飯店照顧，但隨後問題也浮現，因為企鵝妹的環島之旅還沒結束，也不太可能一路帶著Gina走到墾丁。正當各路觀眾都開始幫忙想辦法時，昨（24）日好消息也出現了，企鵝妹曾去的「九九峰動物樂園」就決定收留Gina，讓牠成為九九峰的一分子，「Gina這幾天將由園區內的動物醫院照料，目前住在旁邊的小小隔離房，等到健康之後就會在園區跑來跑去」。
不少觀眾得知Gina有了新家的消息，也雀躍大喊「這是一個美麗的故事，再也不用流浪了」、「以後去九九峰一定一大堆人會去搶著和Gina拍照」、「很有愛心的動物園」、「好感動喔，謝謝九九峰，我也是因為企鵝妹的直播才知道原來有99峰動物樂園。找時間一定會去」。