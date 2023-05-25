金宣虎桃園出手救「差點撞車的台灣記者」！空姐結伴圍觀見證男神
韓劇《海岸村恰恰恰》最帥「洪班長」金宣虎今（25）日中午抵台，將為27日的粉絲見面會做準備，金宣虎一現身桃園機場，就吸引不少空姐、遊客追星，面對粉絲準備的花束、信件以及禮物，金宣虎來者不拒一一收下，更救了差點撞到車的攝影記者，展現十足親和力。此外，金宣虎明將舉辦記者會，這是他人生第一次見國外媒體，韓方對此相當謹慎。
記者陳雅蘭/綜合報導
金宣虎今上午10點半從仁川機場出發來台，他面對韓國記者，親切停留腳步、擺出各種姿勢讓攝影大哥拍攝，比照去年鬧出逼女友墮胎風波、首現身機場時，一路不發一語，最終還是被工作人員從大批記者人群中拖走的情況相比，可見金宣虎已調適好心態，勇敢面對一切重新出發。
金宣虎中午12點10分抵達桃園機場，走VIP環宇禮遇通關的他，面對台灣記者態度如出一轍，見到鏡頭在拍，他大方揮手致意，並親切收下禮物、花束以及信，當看到有記者差點撞到貴賓接送車輛，他也立即伸出手想攙扶對方，同時口頭提醒「請小心一點」，宛如《海岸村恰恰恰》中他飾演的「洪班長」上身，十分暖心。
金宣虎將於27日晚間6點半在TICC舉辦粉絲見面會，他不同以往來台演出、前一天才抵台的多數韓星，此趟「提早2天」來台做準備，明天將會舉辦記者會見台灣媒體，這場也是金宣虎首次在海外開的記者會，加上是醜聞風波後第一次見國外記者、接受訪談，由此推斷金宣虎相當重視、謹慎對待該場活動。
《NOWnews今日新聞》詢問主辦方，除了記者會，金宣虎未有其他公開行程，其餘時間應是為了粉絲見面會及早做準備。金宣虎首部主演，同時也是他復出的作品《貴公子》，將於6月21日台、韓同步上映。