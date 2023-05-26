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牛奶中含有的色胺酸是合成睡眠荷爾蒙──褪黑激素的原料，而牛奶中的鈣質扮演了安定神經、放鬆肌肉的角色，因此有睡前來一杯熱牛奶可以幫助入睡的說法。不過色胺酸光吃下去還不夠，必須花時間通過大腦的防線──血腦屏障，才能夠生成褪黑激素。
究竟喝了有沒有效？其實也受飲食、生活習慣因人而異，可能是種安慰劑的效果，或是成了一種睡眠儀式而引發會睡意。然而，睡前喝牛奶可能會造成胃食道逆流，或者因為乳糖不耐症會拉肚子也無法嘗試，並非對所有人都是好的選擇。
睡不好？試試西方養生茶飲
在歐洲國家，有不少人會使用香草植物改善身心狀況，就像是「西方的中藥」般，是種將香草植物融入飲食生活的自然療法，花草茶（Herbal tea）就是其一應用。那撲鼻的香氣各有芬芳，不只口味豐富也別具療效。
現代人工作壓力大、生活步調緊湊，花草茶對於健康調整有各種功效，營養師推薦 3 款不含咖啡因的花草茶，有助於放鬆紓壓，讓你睡前不再數羊！
3 大助眠花草茶
1. 洋甘菊茶（Chamomile Tea）
自古以來洋甘菊就是栽培來藥用的植物，它含多種具有生物活性的酚類化合物，例如：芹菜素、綠原酸、木犀草素、槲皮素、柚皮素等。其中，有研究指出芹菜素具有抗抑鬱之效，且能夠改善慢性失眠患者們在白天的精神狀況。
一項以老年人為受試者的研究，使用洋甘菊萃取物的組別比對照組有更好的睡眠品質；而針對具有睡眠障礙的產後婦女，在飲用洋甘菊茶後，發現整體的睡眠狀況較佳。可見洋甘菊茶對於調節心情、放鬆舒緩的功效。
2. 薰衣草茶（Lavender Tea）
薰衣草精油在芳香療法的應用大家應該都不陌生，據說在古羅馬時，薰衣草就被用於沐浴，聞著優雅溫和的清香便能使人放鬆。有不少研究表明，薰衣草精油可以幫助入眠，適合在枕頭滴幾滴精油，聞一點助眠。
研究指出，產後憂鬱的婦女連續兩周喝薰衣草茶，並且在飲用前須細細品味香氣，對於改善抑鬱以及降低疲勞程度有所效果；而一項老年人的研究發現，薰衣草茶能夠減興憂鬱和焦慮症狀，這兩個因素對睡眠也佔有舉足輕重的影響。
3. 檸檬香蜂草茶（Lemon balm tea）
檸檬香蜂草在學名上具有蜜蜂和香油的意思，它長得像薄荷葉但卻有檸檬的香氣，從中世紀以來也被當作藥物使用，認為有減輕壓力、調節情緒、改善睡眠的效果。
有研究顯示檸檬香蜂草對於神經傳導物質－GABA 具有促進功能，GABA 在我們面對緊張、過度興奮時，可以減緩焦慮並平復情緒，讓我們更放鬆好入眠。因此來杯檸檬香蜂草茶可能對失眠有所益處。
營養師提醒，應避開在準備上床前飲用過多花草茶，以免喝太多水而利尿，想要起來上廁所而干擾睡眠。建議在白天或是睡前 3-4 小時享用，確保睡眠品質。
文／陳筠臻、圖／雷思瑜
1. The Therapeutic Potential of Apigenin
2. Effects of an intervention with drinking chamomile tea on sleep quality and depression in sleep disturbed postnatal women: a randomized controlled trial
3. The effects of chamomile extract on sleep quality among elderly people: A clinical trial
4. Effects of Lavender Tea on Fatigue, Depression, and Maternal-Infant Attachment in Sleep-Disturbed Postnatal Women
5. The effect of lavender herbal tea on the anxiety and depression of the elderly: A randomized clinical trial
6. Pilot trial of Melissa officinalis L. leaf extract in the treatment of volunteers suffering from mild-to-moderate anxiety disorders and sleep disturbances
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 失眠喝牛奶有效嗎？改喝花草茶紓壓放鬆！營養師推 3 款花草茶緩解壓力