水龍頭「開關在地上」！出沒地點曝光 眾狂讚：家裡也要裝
還真沒看過這種水龍頭！近日有網友分享自己在使用公共廁所的時候，發現水龍頭沒有開關，結果意外發現開關設置在地板，要使用必須「用腳踩」，讓他感到非常新鮮。貼文曝光後，也引來不少人直呼「這個裝在家裡面好耶！」、「家裡都想來裝一個了啦！」引起熱烈討論。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「路上觀察學院」貼文指出「水龍頭下秒就冒出水來，確實能減少不必要的接觸，使用起來也相當方便！用手感應出水很常見，用腳踩出水倒是頭次見過」只見貼出的照片，正常的洗手槽設計有個牌子，上面寫著「「腳踩出水更方便，不用碰手更安心」這才發現原來這個水龍頭開關是用腳踩的。
貼文一出，不少網友紛紛回應「哇！我還沒看過這種的欸」、「這種的哪裡有啊哈哈哈哈，根本沒看過」、「超想要在家裝一個欸....洗碗太方便了吧」、「家裡廚房太需要，每次洗碗都要一直開關水」、「只有在電視裡看過」、「用過一次真的不錯，家裡都想裝了」。
然而也有不少網友表示「比感應的好很多，很多醫院都有啦」、「大醫院有不少都是用踩的喔，個人覺得不錯用」、「這本來就應該普及欸，像是行天宮酒精也是用踩的，超方便」、「腳踏式我用過一次，不明白為何沒有普及？感應式不是常常壞掉，就是反應很遲鈍」、「超愛這種，藥廠、醫院都有看過」。
然而實際上網查詢，這種腳踩式的水龍頭確實應用在醫院、實驗室、藥廠等地方最多，其實一般住家還是都是以感應式或者手動的為主，腳踩水龍頭的開關售價區間從500多元到5000多元都有，如果有興趣的民眾，也可以請水電師傅到家裡評估看看做更換囉！