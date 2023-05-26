發票「卡1號」沒中獎傻眼！釣出關鍵人嚇爆：中洞自摸贏4000
統一發票3、4月獎號日前已經開出，不少人都已經拿出手邊的發票對獎，分享自己中獎的喜悅。不過幾家歡樂幾家愁，每一期總是會有不少人槓龜，甚至有許多人「差一號」飲恨的情況。而就有網友分享自己有兩張發票不論是往前一號還是往後一號都拿到了，就是缺少中獎的那一號，沒想到貼文竟然釣出在同間店消費的網友，而且還中獎4000元，讓不少人笑爆表示「中洞自摸啦！」
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」貼文指出「看好了！我只示範一次」只見貼出的照片中，本期3、4月發票的頭獎號碼其中一組為「94899145」，只要對中後四碼就可以中獎1000元，沒有想到該位網友竟然兩張發票一張拿了「9144」、一張拿了「9146」就是沒有「9145」，讓他感到相當傻眼。
沒想到貼文曝光後，一片留言當中竟然出現「冤家」，一位網友表示「看到你的發票我嚇到了.....我跟你在同間門市購買東西，相差一個月，但是我中獎了」只見該網友貼出的發票，購物的地方確實跟原PO在同場所，不過時間相差一個月，仔細看該發票號碼，不僅真的命中145，連前面兩個99都中，也就是這張發票中獎「4000元」，跟原PO飲恨的0元下場大不同。
不少網友看完後紛紛笑爆表示「真正的中洞自摸在這裡......總共贏4000」、「好邪門喔，隔一個月剛好又是145欸，怎麼會這樣」、「好扯喔，隔一個月還中洞自摸，真的很猛」；而也有人分享這期悲慘經驗「好不容易中獎結果打統編超衰....」、「我一張都沒中，真的有點太衰」、「雲端跟紙本都沒中，習以為常了」、「又是槓龜的一期，下次千萬富翁就是我了」。