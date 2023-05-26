闖民宿性騷擾「醫師道歉了」！聲明書遭罵爆 親戚起底是大咖官員
近日在Dcard社群上出現一件駭人的「性騷擾案件」，一群女性一起到台南遊玩，結果清晨的時候，卻有不明男子從陽台闖入，裸著上身還朝一個女生的臉部「猥褻打飛機」，讓一行人嚇爆趕緊報警。結果事後發現該名男子當天還可以安然無事完成婚禮，起底身分特殊，除了是一名醫師之外，親戚還是台南市衛生局長蘇世斌，被質疑後台很硬。對此，蘇姓醫師發出聲明道歉，但聲明書竟然沒有全名再度引爆網友怒火。
記者張嘉哲/綜合報導
回顧本次事件，一名網友在「Dcard」貼文表示自己與閨蜜3人到台南遊玩，結果清晨睡著時竟然有陌生男子闖入，並且對著朋友猥褻「打飛機」，事後報警處理，男子被逮到後聲稱「喝醉酒什麼都不記得」，甚至沒有立即到案做筆錄，原因是因為「當天該男子是準新郎」，後來男子也真的完成婚禮，事後被起底職業是醫生，最近才剛被台南奇美醫院錄取，不少人揚言打電話去院方檢舉。
而在事件延燒多日後，蘇姓醫師終於透過律師發聲明表示「對於台南民宿發生之事件，對於被害女性深感歉意」接著提到案件已進入司法調查程序，他將配合檢警調查，並承擔一切民刑事法律責任。聲明最後蘇姓醫師說「網友對於本次事件不當蒐集本人及本人親友姓名、照片等個人資料，並於網站中散佈，已違反《個人資料保護法》及《刑法》等相關規定，請網友盡速刪文且勿再轉載散播，以免觸法」。
不過不少網友看完聲明之後非常傻眼，表示聲明當中不僅名字寫下「蘇醫師」以外，性騷擾的事實竟然只有寫「對被害者感到歉意」，等於不承認做了哪些事情，讓人看了更加火大「這個聲明有跟沒有一樣，真的誇張死了」、「我不相信當事人願意這樣和解欸，連本名都沒有，是以為大家不知道你的名字嗎？」、「這聲名沒有全名，不說還以為是假的」。
然而，值得一提的是，該名蘇姓醫師的親戚被起底是台南市衛生局長蘇世斌，日前蘇世斌就默認表示「這名年輕人已經成年，應該有責任去面對他犯下的錯誤，目前全案已經進入處理程序」對於市議員周嘉韋日前在質詢提到「是否會因為親戚的關係來向院方來施壓」蘇世斌則回應「蘇男已經知道自己做錯，也主動向醫院放棄報到了」。