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Netflix寄生費用還沒搞懂！「6月上下架片單」出爐　孩童神片沒了

▲Netflix釋出6月的上、下架片單，孩童界神片《可愛巧虎島：第一季》即將消失。（圖／Netflix 臉書）
▲Netflix釋出6月的上、下架片單，孩童界神片《可愛巧虎島：第一季》即將消失。（圖／Netflix 臉書）

記者李惠婷/綜合報導

Netflix 24日凌晨正式宣布即日起開始抓台灣的「寄生帳號」，每月得多付100元（一人）才能與同住者以外的人共享帳號，詳細算法及上線時間等問題可參考這篇。雖然寄生帳號事件鬧得沸沸揚揚，但也不能錯過Netflix每個月末公布的上、下架片單，今（26）日官方便釋出「六月片單」，其中下架了多部經典動畫，包含《咒術迴戰》、《NANA》及孩童界的神片《可愛巧虎島：第一季》等，引起眾人哀號。

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據Netflix公布之「六月上架片單」中，有由克里斯·漢斯沃主演的2023年新電影《驚天營救2》，及人氣泰國電影《天生一對2 大電影：再續前緣》；劇集部分有全新台劇《最佳利益：第3季》、全新韓劇《今生也請多指教》等等，都相當讓人期待。

▲Netflix公布之「六月上架片單」。（圖／Netflix 臉書）
▲Netflix公布之「六月上架片單」。（圖／Netflix 臉書）
「六月下架片單」中，電影部分能看到《死亡筆記本》系列3部通通下架，恐怖電影《孤兒怨》、《哭聲》及漫威電影《猛毒2：血蜘蛛》也會在月初消失。此外，人氣動畫《咒術迴戰》、《NANA》及《可愛巧虎島：第一季》也將在本月下架，引發眾多網友的哀叫。

▲Netflix公布之「六月下架片單」。（圖／Netflix 臉書）
▲Netflix公布之「六月下架片單」。（圖／Netflix 臉書）
網友回覆「咒術下的好快喔」、「期待《歡迎來到王之國》（King the Land）」、「康斯坦丁！怎麼可以！」、「黑色五葉草終於要上架了，等好久了，等不及了」、「天生一對終於來了」、「虎神要被下架了」。

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