Netflix抓寄生帳號！方案試算出爐「漲50%」　每月133元變200元

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Netflix今(24)日公告即日起要有新的「帳戶共用」新措施，也就是抓寄生帳號。實際詢問Netflix在台灣相關人員，目前得到的回應為「時間點尚未公布」。但應該近期用戶就會陸續收到新方案。如果民眾有和朋友共用帳戶，趁這幾日可以討論是否多加100元，或是直接搬移帳號。
📍Netflix如何認證「同住」？
經由裝置上網時的IP位址、裝置識別碼及帳戶活動，來判斷是不是Netflix同戶裝置。舉例來說，當家中用Apple TV連網看Netflix，在相同的網路底下其他手機、平板使用主帳戶觀看不會受到限制，會被認為是Netflix同戶裝置。
📍Netflix用什麼方式認證？
當Netflix偵測到，有不同IP的裝置登入到Netflix主帳號，Netflix就會要求在該裝置上驗證，來確認是本人，會向主帳戶者寄發「驗證碼」，該代碼需要在15分鐘內輸入，一旦成功，該設備才可以繼續觀看，但可能每一次都需要此認證步驟。
📍如果想繼續「共享」要花多少錢？
如果想要繼續共享帳戶，就必須在主帳戶下購買「額外成員」，高級方案最多加2位，1位額外成員是100元，簡單試算高級方案，之後最多3個人，且費用從原本4人均攤的133元變成200元，漲幅不小。
- 原方案：每月399元可在4個不同位置觀看，平均每人、每月133元
- 新方案：每月399元僅供同住者共享，「額外成員」加滿2人多200元，599元僅可在3個不同位置使用，平均每人、每月200元。
額外成員將可擁有自己的使用者、帳戶和密碼，可以從任何裝置觀賞，但同時只能使用1部裝置，可以下載影片，且一次只能下載至 1 部手機或平板電腦，也只能建立一位1 使用者，無法建立額外用戶。
📍不想寄生，可以「搬移」原本自己的帳戶嗎？
可以透過「轉移使用者」，幫助共用帳戶轉移帳號，原本和親友共同使用的帳號，透過此功能可以一次打包自己的觀看紀錄到新帳號內。