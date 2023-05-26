日本辦「台灣祭」台味十足！南北這物完整重現 日人塞爆現場
台灣受日本文化影響頗深，不管在建築、食物或穿衣風格等都能瞧見些許和風，因此台灣百貨公司常常會舉辦日本祭。有台灣民眾到日本旅遊時，發現當地竟也舉辦了「台灣祭」，不僅擺有許多台人極其熟悉的美食，還能看到台北知名地標「歪腰郵筒」和台南的觀光大使「魚頭君」，現場台味十足，吸引許多日人來訪。
記者李惠婷/綜合報導
原PO於臉書社團《爆廢公社二館》發文，表示自己到日本參加「台灣際」。據他發布的照片能看到會場裝有多個燈籠，人山人海中每個民眾手上都端著數道台式小吃，並在現場的鐵桌座位區大啖起來，其中一名內行的日本人還點了瓶台灣啤酒，想必在這炎熱的夏天可以令她感受到不同的爽快感。
台人對此感到相當有趣，回覆「台灣人去日本參加台灣祭，說不出來的奇妙感覺」、「台灣有日本祭，日本有台灣祭；不想去日本就去台灣的日本祭，想去台灣祭的台灣人就可以去日本參觀他們的台灣祭」、「抽獎抽到台灣五日遊來回機票」、「參加完回台灣，還可以參加一次日本祭」、「這個已經變成一年四季都有的活動了」。
現場除了台灣特色美食外，也展出台北市知名地標「歪腰郵筒」及台南觀光大使「魚頭君」，這份驚喜使眾人頗感爆笑「沒想到還有郵筒出場的份」、「魚頭君欸，笑死」、「人超多」、「前幾天去（現場）整個炸掉，超多台灣飲料」，不過有人認為這活動「是騙日本人的，東西貴又不正宗」。
據悉，日本「台灣祭」以囊括台灣夜市聞名，今（2023）年4月15日至5月28日於東京晴空塔4樓的「晴空廣場」舉辦，今年活動分有兩階段，第一階段將以台灣北、中部夜市知名美食為主，例如台灣麵線、臭豆腐等等；第二階段則是希冀重現台南花園夜市及高雄六合夜市的美食。活動宗旨主要是讓日本人品嘗台灣味，而在日上班、遊學的台人也能稍微緩解思鄉之苦。