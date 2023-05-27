台灣哪款泡麵消失最可惜？眾認「這碗」半夜吃超爽：每次扛3箱
泡麵因為其便利的緣故，成為不少人宵夜以及正餐的選擇，不過隨著市場的變動，品牌泡麵也會推出新品，淘汰舊有的產品來因應。近日，就有網友翻出一款懷舊的泡麵，是包裝小碗且精緻的「Qcup系列」的泡麵，討論是否有人過去也愛吃這個，消失實在非常可惜，貼文引起廣大迴響。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」貼文指出「大家記得這款超可愛的泡麵嗎？以前去買都不是一碗一碗買，都是扛一整箱的，湯頭真的很好喝」只見貼出的照片，是一種名為Qcup的碗裝泡麵，依照不同顏色區分不同口味，在當年推出的時候，因為份量小適合女生，曾經掀起一陣風潮。
貼文一出，不少網友紛紛回應「是Qcup！超級好吃的泡麵！消失真的太可惜」、「我真的愛到不行......超可惜停產」、「很適合半夜想喝熱湯時吃，現在好像沒有了」、「半夜嘴饞吃一碗超爽的....」、「女生想吃宵夜，半夜吃一碗好吃又沒負擔」、「這款泡麵真的可惜....以前去賣場每次都扛3箱」、「便宜又好吃，份量的話，宵夜實在太適合了」。
事實上，這款泡麵當時是由「康師傅」出品，但康師傅因2014年強冠香豬油事件發生後，市場就不再生產銷售康師傅的泡麵，而康師傅也在2017年初已經宣布解散退出台灣，因此市面上再也買不到康師傅的這款「Qcup」泡麵，曾經的味道只能停留在民眾的記憶中。