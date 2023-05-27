搞到中秋沒連假！他傻眼「補班真的很氣」？網友重看行事曆無言了

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貼文一出，不少網友紛紛回應「沒有不好啊，要連休的自己請假」、「明年嚴格來說就是補班三次，有兩次都沒有上班六天，正常範圍根本不需要調整....」、「明年明明不用調整，不知道在幹嘛」、「不管要不要調整，先還我七天假」、「七天假先還來再說好嗎？」、「過幾年之後應該又改回來了」、「不懂補班到底有什麼好生氣的....又不是沒還你」、「很多人很愛講，想休自己請特休，問題是你要確定你請得了欸，你想休別人不想喔？」
還有人仔細回頭看2024年行事曆發現，發現明年剛好端午跟清明連假都遇到平日連貫例假日，所以本來就不用補班，只有小年夜2月8日調整放假後，在下週2月17補班，但實際上只有上班三天就又放假；然而在中秋節的部分，由於在週二，所以週一如果彈性放假挪到當週9月21號補班，其實也才連續上班四天，結果竟然搞到中秋連假也直接跳過，讓不少人認為今年本來只是特例補班日非常多，結果政府在考量明年行事曆時，只是按照民怨處理，跟本是「矯枉過正」。
而根據人事總處表示，2023年因彈性調整放假及補行上班次數達6次，各界多所討論，正反意見都有，最終考量到除夕以及春節是國人重視的民俗節日，以及民族掃墓節也有慎終追遠的特殊意義，因此，修正「政府機關調整上班日期處理要點」第4點及第5點規定，將彈性調整放假的範圍，由現行「應放假之紀念日及節日」調整為「除夕前一日」及「兒童節及民族掃墓節」，因此未來不排除都會出現明年國慶日、中秋節這樣卡一天的國定假日，民眾想要連休就要自己好好安排了！