築間搶人才！祭一年四次調薪、主管享分潤

餐飲市場持續活絡，根據經濟部統計處數據顯示，2022年餐飲業全年營業總額8,653億元，年增18.9%，營業額及年增幅度雙創歷年新高，築間餐飲集團今年第一季營業額14.6億，較去年同期成長33.4%，創單季新高。隨市場運營能量翻轉，在內需人力短缺的情況下，築間餐飲集團啟動「築星計劃」舉辦北、中、南全台3場大型徵才活動，最終場今(27)日於高雄萬豪酒店登場。
記者陳美嘉／高雄報導
築間餐飲集團董事長林楷傑霸氣祭出基層員工「一年四次調薪」機會，高階主管享「一年兩次分潤制」，祭出優渥福利除了犒賞現職同仁之外更希望爭取更多餐飲人才加入。另外，海外展店計劃部分，現職同仁可優先經內部徵選，有機會隨集團展店腳步外派到日本及美國，實現海外就業夢想。
林楷傑指出，今年集團啟動「築星計劃」，主要是廣納新世代求職者來參加徵才面試活動，透過1年紮實且完整培訓制度，跨品牌的實戰機會，可快速育成專業餐飲主管人才。這是集團首次自辦徵才活動，集團員工人數目前約3,000人，今年預計再招聘1,200名員工。
林楷傑也提到，基層人員起薪3.2萬元起，外場服務人員平均薪資大約是4萬元，店主管更是上看5.2萬元起。以2022年為例，總計發出超過5000萬元的年終獎金、年度獎勵晉升超過3,000人次。集團在獲利的前提下不吝與員工分享。除此之外，也提供完善的教育訓練課程、培訓、考核晉升制度，以及良好的員工福利，對剛踏入社會的新鮮人來說，有一個完整的職涯規劃及福利制度，讓求職者一展長才。