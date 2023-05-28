瑪娃颱風「看到台灣就轉向」！最新路徑影響曝 雨神降臨待4天
強颱瑪娃持續向西移動，中央氣象局最快將在明（29）日清晨就發布海上警報，陸上警報機率較低，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮指出，瑪娃颱風「強度緩慢減弱中」，在最接近台灣時，將維持中颱強度，預估瑪娃會偏西北西進入巴士海峽後，轉向北邊前行，明日起迎風面大台北、東北部轉有局部陣雨，中南部及花東天氣仍較穩定、氣溫偏高。
記者張志浩/綜合報導
根據氣象局最新資料，瑪娃颱風距離台灣約1100公里，以每小時19公里速度，向西北西進行。中心氣壓920百帕，近中心最大風速每秒53公尺，瞬間最大陣風每秒65公尺，七級風暴風半徑300公里，十級風暴風半徑100公里。
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，今（28）日清晨，瑪娃颱風眼牆雲頂溫度增暖，日前也經歷經一次「眼牆置換」，表示強度緩慢減弱中，在最接近台灣時，將維持中颱的強度。最新歐洲及美國10天系集模式模擬圖皆顯示，瑪娃颱風路徑預估是，明日逐漸接近巴士海峽，並減速並逐漸迴轉，不過還是有許多誤差空間，有待密切觀察。
吳德榮提及，明日至週五（5月29日至6月2日），瑪娃颱風會在巴士海峽迴轉，並偏北緩慢移動，受颱風暴風圈影響，明日迎風面大台北、東北部轉有局部陣雨；中南部及花東天氣仍穩定、氣溫偏高，週二至週五迎風面北部、東半部及山區有局部陣雨，背風測的中南部平地天氣穩定、氣溫偏高，若瑪娃颱風的路徑「更為偏西、更貼近台灣，中南部平地才會有影響」，而他各地受影響的程度也會加劇，民眾請留意最新颱風資訊。